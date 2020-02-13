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Посольство анонсировало визит председателя парламента Ирака в Москву
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РИА Новости

Посольство анонсировало визит председателя парламента Ирака в Москву

10:24 13.02.2020 (обновлено: 11:17 13.02.2020)
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© Flickr / James (Jim) GordonИракский парламент
Иракский парламент
© Flickr / James (Jim) Gordon
Иракский парламент. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Визит председателя Совета представителей Ирака Мухаммада Хальбуси и глав ряда парламентских комитетов в Россию ожидается в течение текущего года, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Ираке Максим Максимов.
По его словам, из-за непростой внутриполитической ситуации в Ираке "в прошлом году был отложен ряд важных визитов в Москву и Багдад ведомственных делегаций, а также представителей деловых кругов".
"Перенесены на этот год поездки в Россию председателя иракского парламента Мухаммада Хальбуси и глав некоторых парламентских комитетов", - сказал посол.
Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября 2019 года протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. Акции протеста стали самыми масштабными в Ираке с момента свержения Саддама Хуссейна в 2003 году.
Читайте полный текст интервью с Максимом Максимовым >>
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