Посольство анонсировало визит председателя парламента Ирака в Москву

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Визит председателя Совета представителей Ирака Мухаммада Хальбуси и глав ряда парламентских комитетов в Россию ожидается в течение текущего года, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Ираке Максим Максимов.
По его словам, из-за непростой внутриполитической ситуации в Ираке "в прошлом году был отложен ряд важных визитов в Москву и Багдад ведомственных делегаций, а также представителей деловых кругов".
"Перенесены на этот год поездки в Россию председателя иракского парламента Мухаммада Хальбуси и глав некоторых парламентских комитетов", - сказал посол.
Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября 2019 года протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. Акции протеста стали самыми масштабными в Ираке с момента свержения Саддама Хуссейна в 2003 году.
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