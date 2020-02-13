Эксперты рассказали, как подкасты продляют жизнь радиостанций

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Подкаст-индустрия – это то будущее, которое способно продлить жизнь любой разговорной радиостанции, однако пониженные требования к качеству и подаче не позволяют сформироваться в этой сфере профессионалам, считают опрошенные РИА Новости накануне Всемирного дня радио эксперты.

Подкастинг - совершенно новое в сфере радиовещания явление - создал вторгшийся в XXI веке в сферу СМИ интернет. Этим термином специалисты называют создание и распространение звуковых файлов – подкастов – в стиле радиопередач для интернета. Как правило, подкасты имеют свою тематику и периодичность выхода.

По данным исследования ВЦИОМ , каждый пятый россиянин (19%) слушает подкасты - из них 9% слушает их больше, чем пять-семь лет назад, 6% - меньше, а 4% - столько же, сколько и раньше. При этом 68% граждан не слушают подкасты совсем, 13% затруднились ответить.

По словам первого заместителя директора филиала ВГТРК ГРК "Радио России" Рустама Вахидова, для радиостанций разговорного жанра это своего рода форма отложенного прослушивания.

"Не можешь победить конкурента - возглавь его. Последние восемь лет мы говорим о том, что подкаст-индустрия способна продлить жизнь разговорного радио. Но пока отсутствие внятной статистики, монетизации и проблемы с дистрибьюцией мешают стать подкастам по-настоящему массовым явлением", - считает Вахидов.

У подкастов, созданных непосредственно для интернета, есть, по мнению ведущего программ на радиостанции "Маяк" Сергея Стиллавина , ряд важных недостатков: у авторов, которые этим занимаются, понижены самокритика и требования к качеству звука, к самой передаче. Сказывается отсутствие жестких временных рамок, нет контроля.

"Я не думаю, что в среде подкастеров может вырасти плеяда суперпрофессионалов, потому что рост возможен только под давлением", - рассказал Стиллавин.

Тем не менее, сами радиостанции берут подкастинг на профессиональное вооружение. Так, "Европейская медиагруппа" , по словам ее замдиректора, председателя правления Фонда содействия развитию радиовещания "Академия Радио" Александра Полесицкого, не рассматривает подкасты как какой-то конкурентный станциям холдинга формат, а экспериментирует и развивает свои.