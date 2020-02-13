Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-02-13T13:46+0300
https://ria.ru/20200213/1564637254.html
Эксперты рассказали, как подкасты продляют жизнь радиостанций
https://cdn23.img.ria.ru/images/152070/43/1520704321_0:233:4460:2742_1036x0_80_0_0_4f27ef7de996d0b079034f0b677b1788.jpg
РИА Новости

Эксперты рассказали, как подкасты продляют жизнь радиостанций

10:13 13.02.2020 (обновлено: 13:46 13.02.2020)
418
CC0 / StockSnap / Девушка в наушниках
Девушка в наушниках
CC0 / StockSnap /
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Подкаст-индустрия – это то будущее, которое способно продлить жизнь любой разговорной радиостанции, однако пониженные требования к качеству и подаче не позволяют сформироваться в этой сфере профессионалам, считают опрошенные РИА Новости накануне Всемирного дня радио эксперты.
Подкастинг - совершенно новое в сфере радиовещания явление - создал вторгшийся в XXI веке в сферу СМИ интернет. Этим термином специалисты называют создание и распространение звуковых файлов – подкастов – в стиле радиопередач для интернета. Как правило, подкасты имеют свою тематику и периодичность выхода.
По данным исследования ВЦИОМ, каждый пятый россиянин (19%) слушает подкасты - из них 9% слушает их больше, чем пять-семь лет назад, 6% - меньше, а 4% - столько же, сколько и раньше. При этом 68% граждан не слушают подкасты совсем, 13% затруднились ответить.
По словам первого заместителя директора филиала ВГТРК ГРК "Радио России" Рустама Вахидова, для радиостанций разговорного жанра это своего рода форма отложенного прослушивания.
Подкасты РИА Новости отмечены премией VK Podcast Awards
17 апреля 2019, 19:11
Проект РИА Новости Подкасты получил награду VK Podcast Awards
"Не можешь победить конкурента - возглавь его. Последние восемь лет мы говорим о том, что подкаст-индустрия способна продлить жизнь разговорного радио. Но пока отсутствие внятной статистики, монетизации и проблемы с дистрибьюцией мешают стать подкастам по-настоящему массовым явлением", - считает Вахидов.
У подкастов, созданных непосредственно для интернета, есть, по мнению ведущего программ на радиостанции "Маяк" Сергея Стиллавина, ряд важных недостатков: у авторов, которые этим занимаются, понижены самокритика и требования к качеству звука, к самой передаче. Сказывается отсутствие жестких временных рамок, нет контроля.
"Я не думаю, что в среде подкастеров может вырасти плеяда суперпрофессионалов, потому что рост возможен только под давлением", - рассказал Стиллавин.
Подкасты РИА Новости
29 ноября 2019, 14:52
Подкасты вошли в Топ-5 популярных видов аудиоконтента среди студентов
Тем не менее, сами радиостанции берут подкастинг на профессиональное вооружение. Так, "Европейская медиагруппа", по словам ее замдиректора, председателя правления Фонда содействия развитию радиовещания "Академия Радио" Александра Полесицкого, не рассматривает подкасты как какой-то конкурентный станциям холдинга формат, а экспериментирует и развивает свои.
"Если говорить о конкуренции, то в данном контексте она двух типов: за рекламный бюджет и за внимание аудитории. На сегодня рекламного рынка подкастов в нашей стране, как такового, нет. При этом, аудитория продолжает присматриваться к самому формату и количество времени прослушивания аудиоконтента растет", - отметил Полесицкий.
321000
Обсудить 0
КультураПодкастРадио России (радиостанция)ВЦИОМЕвропейская медиагруппаМаяк (радиокомпания)Медиа - Общество
Рекомендуем
Кадр из фильма Джентльмены
Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам с копиями фильма "Джентльмены"
Наушники
Эксперты рассказали, что россияне слушают по радио
Мемориал на месте падения самолета Ту-154М президента Польши Леха Качиньского
Премьер Польши хочет посетить Смоленск в годовщину катастрофы Ту-154
Хельсинки
Туристы из Петербурга назвали самые привлекательные регионы Финляндии
Камчатская телеведущая расхохоталась, читая новости о пособиях
В СЖР назвали смех камчатской ведущей во время сюжета "живой реакцией"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Кремль ответил на критику Лукашенко в адрес российских СМИ
Камчатская телеведущая расхохоталась, читая новости о пособиях
В ГТРК "Камчатка" прокомментировали смех ведущей во время записи эфира
Призывники на железнодорожном вокзале Новосибирск-главный
Центробанк хочет дать призывникам право на кредитные каникулы
ЯсноПонятно: торговля на бирже — реальные деньги или обман
"ЯсноПонятно": торговля на бирже — реальные деньги или обман
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли проект об отмене статьи о "шпионских" устройствах
Посол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин
Россия заинтересована в мирном договоре с Японией, заявил посол
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Силуанов назвал сроки покупки второй части акций Сбербанка
Решетка перед зданием Московского городского суда
Архангельский суд вынес приговор за убийство тринадцатилетней давности
Район Минато и Радужный мост в Токио
Посол в Токио рассказал об озабоченностях альянсом США и Японии
Девушка в наушниках
Каждый пятый россиянин слушает подкасты, показал опрос ВЦИОМ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:41Путин одобрил идею сделать день общероссийского голосования выходным
15:40В Перми при вспышке горючего на вертолетном заводе пострадал человек
15:39Путин отметил необходимость закрепить соцгарантии в Конституции
15:36Мадрид приветствует переговоры с Лондоном о Гибралтаре после Brexit
15:36Путин назвал количество поступивших поправок серьезным вызовом
15:33"Сколково" не имело соглашений с Гарвардом и Йелем, заявили в фонде
15:31Кремль опубликовал заключительную часть архивных фотографий Путина
15:29Из центра для эвакуированных под Тюменью госпитализировали человека
15:28В Иваново при столкновении трех автобусов пострадал человек
15:27ЕР обсуждает с Минздравом изменение медосвидетельствования водителей
15:25Накричавшая на таксиста фитнес-тренер рассказала об инциденте
15:21СК проверяет информацию об отравлении наркотиками в СИЗО Москвы
15:21Эксперт: россияне стали реже путешествовать из-за коронавируса
15:20В "Газпроме" рассказали о ходе переговоров по "Силе Сибири — 2"
15:19В Японии подтвердили первый случай смерти от нового коронавируса
15:19Путин прокомментировал работу над поправками в Конституцию
15:17В "Газпроме" оценили поддержку "Северного потока — 2" странами ЕС
15:17Финляндия внесет коронавирус в список особо опасных болезней
15:16В Якутии три человека погибли в ДТП с микроавтобусом
15:12Минюст Белоруссии пообещал сделать герб страны более миролюбивым
Лента новостейМолния