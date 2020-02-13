Эксперты рассказали, как подкасты продляют жизнь радиостанций

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Подкаст-индустрия – это то будущее, которое способно продлить жизнь любой разговорной радиостанции, однако пониженные требования к качеству и подаче не позволяют сформироваться в этой сфере профессионалам, считают опрошенные РИА Новости накануне Всемирного дня радио эксперты.
Подкастинг - совершенно новое в сфере радиовещания явление - создал вторгшийся в XXI веке в сферу СМИ интернет. Этим термином специалисты называют создание и распространение звуковых файлов – подкастов – в стиле радиопередач для интернета. Как правило, подкасты имеют свою тематику и периодичность выхода.
По данным исследования ВЦИОМ, каждый пятый россиянин (19%) слушает подкасты - из них 9% слушает их больше, чем пять-семь лет назад, 6% - меньше, а 4% - столько же, сколько и раньше. При этом 68% граждан не слушают подкасты совсем, 13% затруднились ответить.
По словам первого заместителя директора филиала ВГТРК ГРК "Радио России" Рустама Вахидова, для радиостанций разговорного жанра это своего рода форма отложенного прослушивания.
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"Не можешь победить конкурента - возглавь его. Последние восемь лет мы говорим о том, что подкаст-индустрия способна продлить жизнь разговорного радио. Но пока отсутствие внятной статистики, монетизации и проблемы с дистрибьюцией мешают стать подкастам по-настоящему массовым явлением", - считает Вахидов.
У подкастов, созданных непосредственно для интернета, есть, по мнению ведущего программ на радиостанции "Маяк" Сергея Стиллавина, ряд важных недостатков: у авторов, которые этим занимаются, понижены самокритика и требования к качеству звука, к самой передаче. Сказывается отсутствие жестких временных рамок, нет контроля.
"Я не думаю, что в среде подкастеров может вырасти плеяда суперпрофессионалов, потому что рост возможен только под давлением", - рассказал Стиллавин.
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Тем не менее, сами радиостанции берут подкастинг на профессиональное вооружение. Так, "Европейская медиагруппа", по словам ее замдиректора, председателя правления Фонда содействия развитию радиовещания "Академия Радио" Александра Полесицкого, не рассматривает подкасты как какой-то конкурентный станциям холдинга формат, а экспериментирует и развивает свои.
"Если говорить о конкуренции, то в данном контексте она двух типов: за рекламный бюджет и за внимание аудитории. На сегодня рекламного рынка подкастов в нашей стране, как такового, нет. При этом, аудитория продолжает присматриваться к самому формату и количество времени прослушивания аудиоконтента растет", - отметил Полесицкий.