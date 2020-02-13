Среди четырех погибших в ДТП с грузовиком в Узбекистане есть ребенок

ТАШКЕНТ, 13 фев - РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребенок, погибли, еще трое госпитализированы в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в автономии Каракалпакстан на северо-западе Узбекистана, сообщила в четверг пресс-служба МВД республики.
По данным пресс-службы, на 645-м километре автодороги Гузар - Бухара - Нукус - Бейнеу (А-380) на территории Берунийского района Каракалпакстана водитель автомобиля Chevrolet Matiz выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком MAN, который после столкновения опрокинулся.
"Водитель Matiz, а также три пассажира легкового автомобиля, в том числе ребенок 2019 года рождения, скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении на сайте МВД. Еще два пассажира легкового автомобиля, а также водитель грузовика с травмами различной степени тяжести доставлены в местную больницу.
Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы", ведется следствие, добавили в пресс-службе.