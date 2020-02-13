Среди четырех погибших в ДТП с грузовиком в Узбекистане есть ребенок

По данным пресс-службы, на 645-м километре автодороги Гузар - Бухара - Нукус - Бейнеу (А-380) на территории Берунийского района Каракалпакстана водитель автомобиля Chevrolet Matiz выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком MAN, который после столкновения опрокинулся.

"Водитель Matiz, а также три пассажира легкового автомобиля, в том числе ребенок 2019 года рождения, скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении на сайте МВД. Еще два пассажира легкового автомобиля, а также водитель грузовика с травмами различной степени тяжести доставлены в местную больницу.