В ЛНР более 400 квартир и домов остались без электроснабжения

ЛУГАНСК, 13 фев - РИА Новости. Более 400 абонентов остались без электричества в самопровозглашенной Луганской народной республике после аварий, произошедших из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР.
"В результате аварийного отключения без электроснабжения 270 абонентов в Лутугинском районе поселке Успенка-1. В Свердловском районе поселке Прохладное - без электроснабжения 155 абонентов", - сообщили в МЧС.
По предварительным данным ведомства, аварийные отключения произошли в результате неблагоприятных погодных условий. Ремонтно-восстановительные работы запланированы на четверг.
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