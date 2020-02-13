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Южная Корея ограничила въезд для побывавших в Хубэе
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РИА Новости

Южная Корея ограничила въезд для побывавших в Хубэе

09:05 13.02.2020 (обновлено: 09:12 13.02.2020)
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© AP Photo / Ahn Young-joonОбработка вагона поезда дезинфицирующим средством на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
Обработка вагона поезда дезинфицирующим средством на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
© AP Photo / Ahn Young-joon
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Посольство России в Южной Корее предупредило российских граждан об ограничениях из-за коронавируса, введенных иммиграционной службой Республики Корея относительно лиц, приезжающих в страну с территории Китая.
"Запрещен въезд гражданам, в течение последних 14 дней побывавшим в китайской провинции Хубэй; Временно отменено действие виз, выданных Генеральным консульством РК в г. Ухане", - говорится в сообщении консульского отдела посольства РФ в Сеуле в Facebook.
Кроме этого, иммиграционная служба Южной Кореи, по данным посольства РФ, временно запретила въезд в страну гражданам, чьи паспорта выданы властями провинции Хубэй. Также временно отменен безвизовый режим для туристических поездок на остров Чеджу для всех иностранных граждан и приостановлено действие безвизового режима между Республикой Корея и Китаем.
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ТуризмНовости - ТуризмРаспространение нового коронавирусаВОЗЮжная КореяКитайВ мире
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