Южная Корея ограничила въезд для побывавших в Хубэе

Кроме этого, иммиграционная служба Южной Кореи, по данным посольства РФ, временно запретила въезд в страну гражданам, чьи паспорта выданы властями провинции Хубэй. Также временно отменен безвизовый режим для туристических поездок на остров Чеджу для всех иностранных граждан и приостановлено действие безвизового режима между Республикой Корея и Китаем.