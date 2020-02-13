Казахстан вывез из Китая еще более 170 граждан из-за коронавируса

АЛМА-АТА, 13 фев – РИА Новости. Казахстан вывез из Китая еще 211 человек, в том числе 171 соотечественника и 40 граждан Киргизии, пожелавших покинуть страну из-за вспышки коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Казахстана.
"Сегодня в 7.00 (04.00 мск) в город Алма-Ату из Пекина прибыл рейс с 211 пассажирами на борту, в том числе 171 гражданином Казахстана и 40 гражданами Кыргызстана", - говорится в сообщении ведомства.
11 февраля, 06:03Казахстан эвакуировал 217 человек из Китая из-за коронавируса
По данным пресс-службы, 171 гражданина Казахстана госпитализировали в многопрофильную клиническую больницу Алма-Аты с соблюдением всех требований инфекционного контроля, 40 граждан Киргизии доставили в Бишкек.
Согласно пресс-релизу, прибывшие из Китая будут находиться в стационаре в течение трех дней для всестороннего медицинского обследования и проведения лабораторных анализов на коронавирус и ОРВИ.
"При этом срок госпитализации может продлиться, если будут медицинские показания. На данный момент состояние здоровья прибывших удовлетворительное, жалоб нет", - информирует минздрав.
Во вторник из Пекина в Нур-Султан прибыл самолет с 217 гражданами Казахстана.
Ранее МИД Казахстана сообщал, что на территории Китая после проведенной эвакуации останутся 352 гражданина страны, в том числе сотрудники загранучреждений и члены их семей.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса