В Турции заявили о "нейтрализации" 55 сирийских военных в Идлибе

АНКАРА, 13 фев - РИА Новости. Турецкая армия "нейтрализовала" еще 55 сирийских военных в Турецкая армия "нейтрализовала" еще 55 сирийских военных в Идлибе , сообщило минобороны страны.

Это не первое подобное заявление со стороны турецких военных с тех пор, как 3 февраля в результате артиллерийского обстрела со стороны сирийской армии в Идлибе погибли восемь турецких военных и гражданских лиц. Так, 11 февраля в Анкаре сообщили о "нейтрализации" 51 сирийского военнослужащего, днем ранее - о 101 погибшем сирийце.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям в Идлибе. Глава государства также пригрозил атаковать сирийские правительственные войска даже вне зоны деэскалации, если они будут вести наступательные действия.

В Кремле подчеркнули, что целью сирийской армии является нейтрализация террористов, а не гражданских лиц. В российском МИД также опровергли заявление Эрдогана об ударах по мирным жителям. По словам директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз Владимира Тарабрина, Москва и Дамаск бьют исключительно по террористическим формированиям, которые "с оружием в руках воюют против законных властей". В ведомстве подчеркнули, что ситуация обострилась из-за невыполнения Анкарой предыдущих договоренностей.

В Минобороны, в свою очередь, отметили, что слова турецкого лидера не соответствуют действительности. В ведомстве добавили, что операции российского Центра примирения враждующих сторон в зоне деэскалации в Идлибе осуществляются исключительно на основе сочинских соглашений.