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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-13T07:57+0300
https://ria.ru/20200213/1564633602.html
В Турции заявили о "нейтрализации" 55 сирийских военных в Идлибе
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РИА Новости

В Турции заявили о "нейтрализации" 55 сирийских военных в Идлибе

07:47 13.02.2020 (обновлено: 07:57 13.02.2020)
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© AP Photo / Ghaith AlsayedТурецкий конвой в окрестностях Идлиба, Сирия
Турецкий конвой в окрестностях Идлиба, Сирия
© AP Photo / Ghaith Alsayed
АНКАРА, 13 фев - РИА Новости. Турецкая армия "нейтрализовала" еще 55 сирийских военных в Идлибе, сообщило минобороны страны.
Это не первое подобное заявление со стороны турецких военных с тех пор, как 3 февраля в результате артиллерийского обстрела со стороны сирийской армии в Идлибе погибли восемь турецких военных и гражданских лиц. Так, 11 февраля в Анкаре сообщили о "нейтрализации" 51 сирийского военнослужащего, днем ранее - о 101 погибшем сирийце.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям в Идлибе. Глава государства также пригрозил атаковать сирийские правительственные войска даже вне зоны деэскалации, если они будут вести наступательные действия.
В Кремле подчеркнули, что целью сирийской армии является нейтрализация террористов, а не гражданских лиц. В российском МИД также опровергли заявление Эрдогана об ударах по мирным жителям. По словам директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз Владимира Тарабрина, Москва и Дамаск бьют исключительно по террористическим формированиям, которые "с оружием в руках воюют против законных властей". В ведомстве подчеркнули, что ситуация обострилась из-за невыполнения Анкарой предыдущих договоренностей.
В Минобороны, в свою очередь, отметили, что слова турецкого лидера не соответствуют действительности. В ведомстве добавили, что операции российского Центра примирения враждующих сторон в зоне деэскалации в Идлибе осуществляются исключительно на основе сочинских соглашений.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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164426063
Обсудить 12
Война в СирииИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияВ мире
Популярные комментарии
Против кого воюет Турция??? Явно, не против террористов...
13 февраля, 09:40
АБАлександр Буйчик
1401001
Если смотреть на карту,то всё идёт путём...Геббельс тоже громко кричал,аж до 45-го...
13 февраля, 09:57
Михаил Науменко
1210001
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