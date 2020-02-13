В Алма-Ате трое детей погибли на водоеме

АЛМА-АТА, 13 фев – РИА Новости. Трое детей погибли на водоеме в Трое детей погибли на водоеме в Алма-Ате , провалившись под тонкий лед, сообщил аким (мэр) города Бакытжан Сагинтаев.

"Спасательные службы завершили поиски учеников, пропавших в Алатауском районе. С глубоким прискорбием сообщаю об их гибели. (…) Наши дети погибли на водоеме с тонким льдом", - написал он в своем аккаунте в Facebook.

По словам градоначальника, он поручил департаменту полиции и службам ЧС создать специальную группу по расследованию причин трагедии.

"Окажем помощь семьям пострадавших. Ход расследования — на личном контроле", - добавил Сагинтаев.