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В Алма-Ате трое детей погибли на водоеме
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РИА Новости

В Алма-Ате трое детей погибли на водоеме

07:02 13.02.2020
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© Sputnik / Анатолий Устиненко / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
© Sputnik / Анатолий Устиненко
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Автомобиль скорой помощи в Казахстане. Архивное фото
АЛМА-АТА, 13 фев – РИА Новости. Трое детей погибли на водоеме в Алма-Ате, провалившись под тонкий лед, сообщил аким (мэр) города Бакытжан Сагинтаев.
"Спасательные службы завершили поиски учеников, пропавших в Алатауском районе. С глубоким прискорбием сообщаю об их гибели. (…) Наши дети погибли на водоеме с тонким льдом", - написал он в своем аккаунте в Facebook.
По словам градоначальника, он поручил департаменту полиции и службам ЧС создать специальную группу по расследованию причин трагедии.
"Окажем помощь семьям пострадавших. Ход расследования — на личном контроле", - добавил Сагинтаев.
В социальных сетях сообщалось, что трое детей 2006 года рождения в среду ушли в школу, после чего их никто не видел.
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