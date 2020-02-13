В Приамурье нашли мертвого полицейского

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 фев – РИА Новости. Полицейский найден мертвым в городе Райчихинск Амурской области, проводится проверка, основная версия произошедшего - суицид, сообщили РИА Новости в УМВД по Амурской области.
"12 февраля в квартире с огнестрельным ранением обнаружено тело сотрудника МО МВД России "Райчихинское". Основная версия произошедшего – самоубийство. На место происшествия выехали заместитель начальника УМВД, сотрудники Управления по работе с личным составом и оперативно-розыскной части собственной безопасности. По данному факту назначено проведение служебной проверки, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства случившегося",- сообщили агентству в УМВД по Амурской области.
В пресс-службе полиции уточнили, что погибший сотрудник 1994 года рождения.