В Приамурье нашли мертвого полицейского

"12 февраля в квартире с огнестрельным ранением обнаружено тело сотрудника МО МВД России "Райчихинское". Основная версия произошедшего – самоубийство. На место происшествия выехали заместитель начальника УМВД, сотрудники Управления по работе с личным составом и оперативно-розыскной части собственной безопасности. По данному факту назначено проведение служебной проверки, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства случившегося",- сообщили агентству в УМВД по Амурской области.