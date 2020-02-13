Число жертв нападения в Нигерии возросло до 21 человека

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Число жертв разбойного нападения на деревню в штате Кадуна в центральной части Число жертв разбойного нападения на деревню в штате Кадуна в центральной части Нигерии возросло до 21 человека, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местную полицию.

Ранее сообщалось о 16 погибших.

По словам представителя полиции Мухаммада Джалидже, теперь число погибших составляет 21 человек. На место происшествия направлены полицейские.

Инцидент произошел в деревне Бакали. Бандиты поджигали автомобили, мотоциклы и мешки с зерном по всей деревне. По словам очевидцев, налет на деревню совершили порядка 100 человек.

Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам", также известная как "Западноафриканская провинция исламского государства"*. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.