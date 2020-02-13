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Число жертв нападения в Нигерии возросло до 21 человека
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РИА Новости

Число жертв нападения в Нигерии возросло до 21 человека

05:25 13.02.2020
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© Flickr / Shariz ChakeraНигерия
Нигерия
© Flickr / Shariz Chakera
Нигерия. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Число жертв разбойного нападения на деревню в штате Кадуна в центральной части Нигерии возросло до 21 человека, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местную полицию.
Ранее сообщалось о 16 погибших.
По словам представителя полиции Мухаммада Джалидже, теперь число погибших составляет 21 человек. На место происшествия направлены полицейские.
Инцидент произошел в деревне Бакали. Бандиты поджигали автомобили, мотоциклы и мешки с зерном по всей деревне. По словам очевидцев, налет на деревню совершили порядка 100 человек.
Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение.
В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам", также известная как "Западноафриканская провинция исламского государства"*. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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