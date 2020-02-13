В Приамурье семь полувагонов с углем сошли с рельсов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 фев - РИА Новости. Сход семи полувагонов с углем произошел в четверг на перегоне Сегачама-Ерофей Павлович в Сковородинском районе Амурской области, сообщает ГУ МЧС по региону.
"На перегоне Сегачама - Ерофей Павлович на 7125 км произошёл сход семи полувагонов с углем грузового состава, из них два опрокинулись. На месте происшествия работают два аварийно-восстановительных поезда. Погибших и пострадавших, задержки в движении пассажирских поездов нет", - говорится в сообщении.
В Главном управлении МЧС России по Амурской области развёрнут оперативный штаб. На месте происшествия работает оперативная группа 48-й пожарно-спасательной части, в нее входят три человека и одна единица техники.
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