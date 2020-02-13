В Приамурье семь полувагонов с углем сошли с рельсов

"На перегоне Сегачама - Ерофей Павлович на 7125 км произошёл сход семи полувагонов с углем грузового состава, из них два опрокинулись. На месте происшествия работают два аварийно-восстановительных поезда. Погибших и пострадавших, задержки в движении пассажирских поездов нет", - говорится в сообщении.