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В Приамурье построят рыболовные суда по программе субсидирования
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РИА Новости

В Приамурье построят рыболовные суда по программе субсидирования

03:28 13.02.2020
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкРыба, пойманная в сеть
Рыба, пойманная в сеть
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Рыба, пойманная в сеть . Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Первые четыре заказа на строительство малотоннажных судов по программе субсидирования 30% размещены на судостроительном заводе в Амурской области, рассказал РИА Новости глава Минвостокразвития Александр Козлов.
Ранее правительство подписало постановление, согласно которому рыбопромысловые компании смогут рассчитывать на возмещение из федерального бюджета 30% стоимости нового судна при условии размещения судостроительного заказа на отечественных верфях, его полной оплаты и использования построенного судна в целях рыболовства в течение пяти лет под флагом РФ. В федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на строительство мало- и среднетоннажных рыбопромысловых судов предусмотрено 1,380 миллиарда рублей.
"Субсидирование 30% строительства мало- и среднетоннажных рыбопромысловых судов. Четыре заказа на строительство малотоннажных судов уже размещены на судостроительном заводе в Амурской области. Еще по 10 - заказчики определяются с выбором судостроительной верфи", - сказал министр.
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