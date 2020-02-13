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Москва технологически готова к электронному голосованию по Конституции
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РИА Новости

Москва технологически готова к электронному голосованию по Конституции

03:16 13.02.2020 (обновлено: 14:09 13.02.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Илья Питалев
Конституция Российской Федерации
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Москва технологически готова к применению системы электронного голосования для проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, такой вариант сейчас обсуждается, сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников в интервью РИА Новости.
Он отметил, что в настоящий момент идут обсуждения, в какой форме будет проходить общероссийское голосование, и не исключил, что возможно применение и электронного голосования. Он добавил, что этот вопрос еще обсуждается, может, это будет по всей стране, а может, в регионах, которые готовы обеспечить его проведение.
"Например, Москва технологически готова к проведению электронного голосования", - сказал Шапошников.
По его словам, это показали выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва, где в трех избирательных округах, помимо классического голосования, москвичи могли проголосовать и дистанционно - через интернет.
Он добавил, что электронное голосование - это дополнительная опция, которой можно воспользоваться и проголосовать из любой точки земного шара.
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"В столице технология отработана, и если федеральный законодатель примет соответствующее решение, то, я думаю, Москва в состоянии обеспечить электронное голосование. Но надо учитывать, что дискуссии продолжаются: кому-то это нравится, такой формат голосования, кому-то нет. Отмечу, что на выборах в Московскую городскую думу, когда проходил эксперимент, электронное голосование было дополнением. Так что и в случае со всенародным голосованием мы не предлагаем замену классического голосования на электронное. Это всего лишь дополнение, которое позволит проголосовать тому, кто находится в отъезде, или тому, кто по каким-то причинам не хочет идти голосовать на участок", - сказал Шапошников.
Президент РФ Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
Электронное дистанционное голосование впервые было использовано на выборах депутатов Мосгордумы в единый день голосования 8 сентября 2019 года в трех округах Москвы.
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