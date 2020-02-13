Москва технологически готова к электронному голосованию по Конституции

"В столице технология отработана, и если федеральный законодатель примет соответствующее решение, то, я думаю, Москва в состоянии обеспечить электронное голосование. Но надо учитывать, что дискуссии продолжаются: кому-то это нравится, такой формат голосования, кому-то нет. Отмечу, что на выборах в Московскую городскую думу, когда проходил эксперимент, электронное голосование было дополнением. Так что и в случае со всенародным голосованием мы не предлагаем замену классического голосования на электронное. Это всего лишь дополнение, которое позволит проголосовать тому, кто находится в отъезде, или тому, кто по каким-то причинам не хочет идти голосовать на участок", - сказал Шапошников.