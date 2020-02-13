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Йемен обвинил хуситов в сокращении гумпомощи от ряда стран и ООН
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РИА Новости

Йемен обвинил хуситов в сокращении гумпомощи от ряда стран и ООН

01:13 13.02.2020
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© Fotolia / robnawЙемен
Йемен
© Fotolia / robnaw
Йемен. Архивное фото
ДОХА, 13 фев - РИА Новости. Международно признанное правительство Йемена считает, что решение ряда стран, ООН и международных агентств о сокращении помощи и масштабов операций в северном Йемене, который находится под контролем мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситов), является логичным результатом их политики в отношении распределения гуманитарной помощи, заявил в среду министр информации Йемена Муаммар аль-Иряни.
Ранее высокопоставленный представитель госдепартамента США сообщил газете Washington Post, что администрация президента США Дональда Трампа планирует приостановить выделение большей части гумпомощи Йемену в рамках новых ограничений против мятежников-хуситов. Вопрос о сокращении или приостановке гумпомощи станет центральным в повестке дня на встрече стран-доноров Йемена в Брюсселе.
"Действия ополченцев-хуситов, разграбление, продажа и конфискация гуманитарной помощи привели к этим решениям, что подтверждает их безразличие к гуманитарной ситуации в районах их контроля и распространение политики унижения, бедности и голодомора в отношении граждан", - написал Муаммар аль-Иряни в социальной сети Twitter.
Министр информации Йемена обвинил хуситов, что они "используют гуманитарные проблемы для политических и медийных целей, чтобы повлиять на местное и международное общественное мнение".
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Он возложил на хуситов полную ответственность за эти события и их серьезные последствия для экономических, гуманитарных условий и ситуации в сфере здравоохранения, которые и так плохие в районах под их контролем в результате войны, спровоцированной совершенным хуситами переворотом.
Аль-Иряни призвал страны-доноры и гуманитарные организации "координировать свои действия с законным правительством для изучения механизма оказания помощи нуждающимся в районах, контролируемых хуситами".
Йемен страдает от тяжелейшего гуманитарного кризиса, который возник из-за войны, которая почти пять лет продолжается между йеменскими силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади, поддерживаемыми арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией, и "Ансар Алла".
По данным ООН, 22 миллиона человек, или около 75% населения Йемена, нуждаются в той или иной форме гуманитарной помощи и защиты.
Ранее Всемирная продовольственная программа подтвердила, что более 12 миллионов человек в Йемене зависят от продовольственной помощи, предоставляемой программой, для удовлетворения своих базовых потребностей в питании.
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20 декабря 2019, 01:51
Источник: власти Йемена и хуситы обменялись пленными
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ЙеменООНСШАВ мире
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