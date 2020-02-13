Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-13T12:04+0300
https://ria.ru/20200213/1564630477.html
РВИО: бомбардировка Дрездена показала чудовищный цинизм Запада
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564380089_0:22:800:472_1036x0_80_0_0_727cef0f74af64571e26ccf43a070069.jpg
РИА Новости

РВИО: бомбардировка Дрездена показала чудовищный цинизм Запада

00:48 13.02.2020 (обновлено: 12:04 13.02.2020)
2681
CC BY-SA 3.0 / Bundesarchiv, Bild 146-1994-041-07 / Вид разрушений. Фото из немецких архивов, 1945 год
Вид разрушений. Фото из немецких архивов, 1945 год
CC BY-SA 3.0 / Bundesarchiv, Bild 146-1994-041-07 /
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Поразительная по своей жестокости и бессмысленная с военной точки зрения серия бомбардировок германского города Дрездена, проведенная 75 лет назад американскими и английскими военно-воздушными силами, в результате которой погибли многие десятки тысяч мирных граждан, стала актом чудовищного цинизма Запада, направленным на устрашение СССР, рассказал РИА Новости научный директор Российского военно-исторического (РВИО) общества Михаил Мягков.
До Второй мировой войны Дрезден признавался одним из самых красивейших городов Европы. Многие туристические путеводители называли его "Флоренцией на Эльбе". Здесь находилось множество объектов, представляющих большое культурное значение: знаменитая Дрезденская галерея, второй по величине в мире музей фарфора, оперный театр, который соперничал по акустике с театром Ла-Скала, дворцовый ансамбль Цвингер, множество церквей построенных в стиле барокко. В Германии даже ходили слухи, что после войны именно Дрезден может стать новой столицей страны.
2-й Украинский фронт. Бои на улицах Будапешта
00:44
РВИО: самые ожесточенные уличные бои в 1945 году велись в Будапеште

Огненный смерч

"Тринадцатого февраля 1945 года на Дрезден налетело почти 800 английских бомбардировщиков, которые сбросили около полутора тысяч тонн фугасных и более тысячи тонн зажигательных бомб. Фактически это была ковровая бомбардировка. Затем были бомбардировки американской авиацией 14 и 15 февраля, было сброшено свыше 1200 тонн бомб", - сказал Мягков.
"Почему сначала шли фугасные бомбы? Они срывали крыши со зданий, обнажали конструкции домов, а уже затем зажигательные бомбы способствовали возникновению гигантских пожаров. В результате бомбардировки образовался огненный смерч, температура в центре которого достигала полутора тысяч градусов Цельсия. А вновь сбрасываемые фугасы препятствовали подходу пожарных команд и организации спасательных работ", - пояснил собеседник агентства.
По словам Мягкова, 80% городских зданий Дрездена были разрушены, а количество погибших до сих пор очень серьезно разнится.
"Десять лет назад был обнародован отчет немецкой комиссии, которая сообщила о гибели 25 тысяч человек. Но сегодня существуют данные историков разных стран, которые говорят, что погибших гораздо больше, их число может достигать 150 тысяч человек или даже более 200 тысяч человек", - сказал научный директор РВИО.
Приказано уничтожить: бомбардировка Дрездена в 1945 году
© РИА Новости / Георгий Хомзор

Ковровая бомбардировка Дрездена 13—14 февраля 1945 года стала самой жестокой акцией союзников во время Второй мировой войны.

Руины города Дрездена, пострадавшего от воздушного налета американской авиации
1 из 10

Ковровая бомбардировка Дрездена 13—14 февраля 1945 года стала самой жестокой акцией союзников во время Второй мировой войны.

© РИА Новости / Георгий Хомзор
© РИА Новости / Елизавета Микулина

Около 1400 бомбардировщиков и до 1000 истребителей сбросили на город 3749 тонн бомб.

Развалины знаменитой Дрезденской картинной галереи
2 из 10

Около 1400 бомбардировщиков и до 1000 истребителей сбросили на город 3749 тонн бомб.

© РИА Новости / Елизавета Микулина
CC BY-SA 3.0 / Bundesarchiv, Bild 183-Z0309-310 / G. Beyer /

Сначала сбрасывали фугасные бомбы, срывающие крыши с домов. Вторая волна бомбардировщиков несла зажигательные снаряды, а следом — снова фугасные, чтобы затруднить работу пожарных.

Разрушенный Дрезден. Фото из немецких архивов, 1945 год
3 из 10

Сначала сбрасывали фугасные бомбы, срывающие крыши с домов. Вторая волна бомбардировщиков несла зажигательные снаряды, а следом — снова фугасные, чтобы затруднить работу пожарных.

CC BY-SA 3.0 / Bundesarchiv, Bild 183-Z0309-310 / G. Beyer /
CC BY-SA 3.0 / Deutsche Fotothek‎ /

В результате образовывался огненный смерч, температура в котором достигала полутора тысяч градусов по Цельсию.

Дрезден, 1945 год, вид с ратуши на разрушенный город
4 из 10

В результате образовывался огненный смерч, температура в котором достигала полутора тысяч градусов по Цельсию.

CC BY-SA 3.0 / Deutsche Fotothek‎ /
CC BY-SA 2.5 / RvM /

Налеты авиации вызвали в Дрездене пожары, которые полыхали несколько суток.

Памятник Фрауэнкирхе. Автор Рольф ван Мелис, июнь 1970
5 из 10

Налеты авиации вызвали в Дрездене пожары, которые полыхали несколько суток.

CC BY-SA 2.5 / RvM /
CC BY-SA 3.0 / Bundesarchiv, Bild 183-1985-0117-031 /

Большая часть города была разрушена. Погибли десятки тысяч мирных жителей.

Разрушенный оперный театр. Фото из немецких архивов, 1945 год
6 из 10

Большая часть города была разрушена. Погибли десятки тысяч мирных жителей.

CC BY-SA 3.0 / Bundesarchiv, Bild 183-1985-0117-031 /
CC BY-SA 3.0 / Bundesarchiv, Bild 146-1994-041-07 /

Люди сгорали заживо в огненном смерче и гибли под руинами. А те, кто искал укрытие в подвалах домов, задыхались от ядовитых газов.

Вид разрушений. Фото из немецких архивов, 1945 год
7 из 10

Люди сгорали заживо в огненном смерче и гибли под руинами. А те, кто искал укрытие в подвалах домов, задыхались от ядовитых газов.

CC BY-SA 3.0 / Bundesarchiv, Bild 146-1994-041-07 /
CC BY-SA 3.0 / Bundesarchiv, Bild 183-60015-0002 / Giso Löwe /

Историки и исследователи Второй мировой войны до сих пор горячо спорят о том, была ли бомбардировка Дрездена оправданной.

Руины Фрауэнкирхе с фигурой Мартина Лютера
8 из 10

Историки и исследователи Второй мировой войны до сих пор горячо спорят о том, была ли бомбардировка Дрездена оправданной.

CC BY-SA 3.0 / Bundesarchiv, Bild 183-60015-0002 / Giso Löwe /
© РИА Новости / РИА Новости

Акция объяснялась необходимостью уничтожить инфраструктуру города, через который могли идти немецкие конвои. Однако многие эксперты считают, что Дрезден играл второстепенную роль с точки зрения боевых действий.

Дрезден в 1951 году еще в развалинах после войны
9 из 10

Акция объяснялась необходимостью уничтожить инфраструктуру города, через который могли идти немецкие конвои. Однако многие эксперты считают, что Дрезден играл второстепенную роль с точки зрения боевых действий.

© РИА Новости / РИА Новости
© РИА Новости / РИА Новости

Ключевой аспект в этой истории — политический. На Дрезден двигалась советская армия, удар по городу был призван продемонстрировать военную мощь западных союзников и запугать советское руководство.

Развалины Дрездена
10 из 10

Ключевой аспект в этой истории — политический. На Дрезден двигалась советская армия, удар по городу был призван продемонстрировать военную мощь западных союзников и запугать советское руководство.

© РИА Новости / РИА Новости
1 из 10

Ковровая бомбардировка Дрездена 13—14 февраля 1945 года стала самой жестокой акцией союзников во время Второй мировой войны.

© РИА Новости / Георгий Хомзор
2 из 10

Около 1400 бомбардировщиков и до 1000 истребителей сбросили на город 3749 тонн бомб.

© РИА Новости / Елизавета Микулина
3 из 10

Сначала сбрасывали фугасные бомбы, срывающие крыши с домов. Вторая волна бомбардировщиков несла зажигательные снаряды, а следом — снова фугасные, чтобы затруднить работу пожарных.

CC BY-SA 3.0 / Bundesarchiv, Bild 183-Z0309-310 / G. Beyer /
4 из 10

В результате образовывался огненный смерч, температура в котором достигала полутора тысяч градусов по Цельсию.

CC BY-SA 3.0 / Deutsche Fotothek‎ /
5 из 10

Налеты авиации вызвали в Дрездене пожары, которые полыхали несколько суток.

CC BY-SA 2.5 / RvM /
6 из 10

Большая часть города была разрушена. Погибли десятки тысяч мирных жителей.

CC BY-SA 3.0 / Bundesarchiv, Bild 183-1985-0117-031 /
7 из 10

Люди сгорали заживо в огненном смерче и гибли под руинами. А те, кто искал укрытие в подвалах домов, задыхались от ядовитых газов.

CC BY-SA 3.0 / Bundesarchiv, Bild 146-1994-041-07 /
8 из 10

Историки и исследователи Второй мировой войны до сих пор горячо спорят о том, была ли бомбардировка Дрездена оправданной.

CC BY-SA 3.0 / Bundesarchiv, Bild 183-60015-0002 / Giso Löwe /
9 из 10

Акция объяснялась необходимостью уничтожить инфраструктуру города, через который могли идти немецкие конвои. Однако многие эксперты считают, что Дрезден играл второстепенную роль с точки зрения боевых действий.

© РИА Новости / РИА Новости
10 из 10

Ключевой аспект в этой истории — политический. На Дрезден двигалась советская армия, удар по городу был призван продемонстрировать военную мощь западных союзников и запугать советское руководство.

© РИА Новости / РИА Новости
Мягков пояснил такой большой разброс данных. "Дело в том, что в тот момент, в 1945 году, когда Германия находилась на краю поражения, ее система учета потерь начала давать серьезные сбои", - сказал он. "Но было много беженцев, в том числе в районе Дрездена, учет которых велся плохо или не велся вообще. А к Дрездену большое число беженцев стекалось потому, что в течение войны этот город мало пострадал от бомбардировок. Считалось, что авиация союзников практически обходит Дрезден стороной, и, видимо, люди были уверены в своей безопасности", - добавил Мягков.
"Сегодня в западной историографии распространяются, что называется, фейковые измышления о том, что командование Красной армии просило о бомбардировках Дрездена. Но архивные документы четко указывают - ничего подобного не было", - подчеркнул собеседник агентства.
Площадь зоны сплошных разрушений в Дрездене в четыре раза превысила площадь зоны полных разрушений в японском городе Нагасаки после атомной бомбардировки со стороны США в августе того же 1945 года.
После окончания войны развалины жилых домов, дворцов и церквей были разобраны и вывезены за город. Фактически на месте Дрездена осталась лишь площадка с размеченными границами бывших здесь улиц и зданий. Восстановление центра города заняло 40 лет.
Великая Отечественная война 1941-1945 годов. 2-й Украинский фронт. Бои в Будапеште
00:34
Освобождение Будапешта от немецко-фашистских захватчиков (1945)

Чудовищный цинизм

"По мнению многих специалистов, бомбардировки Дрездена и других городов, которые после войны должны были войти в советскую зону оккупации, совершались не столько с целью разрушения каких-либо военных объектов, а чтобы показать Советскому Союзу, что угрожало бы Красной армии в случае, если бы вдруг возник конфликт теперь уже между западными странами и СССР", - отметил Мягков.
В ранее опубликованном меморандуме командования британской военной авиации, который был зачитан экипажам своих бомбардировщиков перед вылетами 13 февраля 1945 года, в частности, говорилось, что "целью атаки является нанести удар противнику там, где он почувствует его сильнее всего, позади частично рухнувшего фронта… и заодно показать русским, когда они прибудут в город, на что способны королевские ВВС".
По словам Мягкова, бомбардировка Дрездена стала "проявлением чудовищного цинизма ради устрашения Советского Союза". "А то, что при этом в огромном количестве гибло мирное население - это никого из союзного командования не волновало", - добавил он.
Мягков обратил внимание на дату начала бомбардировки Дрездена. "13 февраля, то есть спустя два дня после окончания Ялтинской конференции, на которой лидеры "большой тройки" договорились по многим вопросам послевоенного устройства. Но вот Лондону и Вашингтону понадобилось показать, что они обладают возможностью применения такой военной мощи против СССР", - пояснил научный директор РВИО.
Бомбардировка Дрездена лежала в логике намерений Великобритании по сдерживанию Советского Союза военным путем, которые потом нашли отражение в разработанном по заданию британского премьера Уинстона Черчилля весной 1945 года плане начала войны западных союзников против СССР, получившим название операции "Немыслимое", добавил Мягков.
"А потом после Потсдамской конференции 1945 года США применили ядерное оружие против Хиросимы и Нагасаки - как считают многие историки, опять-таки не для достижения военных целей, а для дальнейшего запугивания СССР", - сказал Мягков.
Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Освобождение советскими войсками Венгрии. Будапештская операция, 29 октября 1944 г. — 13 февраля 1945 г. Бои на улицах Будапешта
00:28
В освобожденном Будапеште в 1945 году обнаружили 500 убитых граждан

Бумеранг, вернувшийся на Запад

Как показали дальнейшие послевоенные события, запугать СССР Лондону и Вашингтону не удалось, а операция "Немыслимое" так и осталась на бумаге. Но результаты бомбардировки Дрездена имели для Запада непредвиденные и ощутимые последствия. Дело в том, что уроженцем Дрездена был на тот момент сотрудник германской разведки Хайнц Фельфе. И ключевым мотивом, поменявшим взгляды Фельфе в пользу сотрудничества с Москвой, стали воочию увиденные им развалины Дрездена.
"Увидев в первый раз своими глазами мой родной город совершенно разрушенным, я был настолько потрясен, что у меня перехватило дыхание. Опустошенный и потерянный, брел я по бывшей Пражской улице и не мог сдержать слез боли и возмущения теми, кто во всем этом был виноват. Такие же чувства я испытал, когда стоял перед обломками отцовского дома", — писал Фельфе в своих мемуарах, вышедших в 1985 году.
"Я не хочу скрывать, что именно эти переживания явились для меня сильным побудительным мотивом, чтобы стать разведчиком в пользу Советского Союза", — добавлял он.
Став выдающимся агентом советской разведки, Фельфе в годы "холодной войны" внес неоценимый вклад в разгадку планов Запада в отношении СССР и в конечном итоге — в сохранение мира.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Автоматчики 3-го Украинского фронта ведут бои на улицах Будапешта
00:25
Артиллеристы при освобождении Будапешта уничтожили 185 гитлеровцев
162126102
Обсудить 3
Российское военно-историческое общество (РВИО)ВеликобританияГерманияДрезденРоссияСССРСШАВ мире
Популярные комментарии
И как после ТАКОГО немцы могут "дружить" с англосаксами?! Верх цинизма коллективного запада!!!
13 февраля, 06:19
AKAlexandr Kavz
1000000
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Посольство России предложило туркам определиться с отношениями с США
Кадры конфликта между американскими солдатами и местными жителями в Сирии
Конфликт с участием солдат армии США в Сирии сняли на видео
Педиатр Евгений Комаровский
Поддерживавший Зеленского доктор Комаровский разочаровался в нем
Сергей Нарышкин
Нарышкин: Польша стала пособницей нацистской Германии еще в 1934 году
Учебники и пособия по изучению русского языка
Житель Минска поругался с продавщицей, попросившей говорить на русском
2-й Украинский фронт. Бои на улицах Будапешта
РВИО: самые ожесточенные уличные бои в 1945 году велись в Будапеште
Заграничные биометрические паспорта
Посол рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль
Советские солдаты в освобожденном Будапеште
Минобороны рассекретило документы об освобождении Будапешта
Такси
Таксист прокомментировал инцидент с напавшей на него фитнес-тренером
Последствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака
"Власти скрывают": правда об ударе Ирана по военной базе США
Президент РФ Владимир Путин
Западные эксперты назвали тех, кто помогает Путину "разваливать Запад"
Симферопольское водохранилище
Украинский депутат извинился за слова о подаче воды в Крым
Страны мира. Боливия
Боливия приостановила совместный с "Росатомом" проект ядерного центра
Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Освобождение советскими войсками Венгрии. Будапештская операция, 29 октября 1944 г. — 13 февраля 1945 г. Бои на улицах Будапешта
В освобожденном Будапеште в 1945 году обнаружили 500 убитых граждан
Московский Кремль
В Польше придумали, как заставить Россию сдаться
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:28В Иваново при столкновении трех автобусов пострадал человек
15:27ЕР обсуждает с Минздравом изменение медосвидетельствования водителей
15:25Накричавшая на таксиста фитнес-тренер рассказала об инциденте
15:21СК проверяет информацию об отравлении наркотиками в СИЗО Москвы
15:21Эксперт: россияне стали реже путешествовать из-за коронавируса
15:20В "Газпроме" рассказали о ходе переговоров по "Силе Сибири — 2"
15:19В Японии подтвердили первый случай смерти от нового коронавируса
15:19Путин прокомментировал работу над поправками в Конституцию
15:17В "Газпроме" оценили поддержку "Северного потока — 2" странами ЕС
15:17Финляндия внесет коронавирус в список особо опасных болезней
15:16В Якутии три человека погибли в ДТП с микроавтобусом
15:12Минюст Белоруссии пообещал сделать герб страны более миролюбивым
15:12В Амстердаме в офисном здании взорвалось письмо с бомбой
15:11Сейм Латвии утвердил роспуск Рижской думы
15:09Россиянин Прозоров получил 14 лет колонии за госизмену
15:06Центробанк хочет дать призывникам право на кредитные каникулы
15:06Здание Amazon в Мадриде эвакуировали из-за угрозы "минирования"
15:05В ДНР заявили об усилении интенсивности обстрелов со стороны силовиков
15:02Правительство хочет купить Сбербанк как можно быстрее, заявил Силуанов
15:01Министр финансов Британии подал в отставку
Лента новостейМолния