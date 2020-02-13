Посольство России предложило туркам определиться с отношениями с США

АНКАРА, 13 фев — РИА Новости. Посольство Посольство России в Анкаре опубликовало в твиттере две иллюстрации на тему турецкого-американских отношений с подписью по-турецки "Решать вам".

На первой иллюстрации приведено фото госсекретаря США Майка Помпео с его цитатой в связи с гибелью в сирийском Идлибе турецких солдат: "Мы рядом с нашим союзником по НАТО Турцией, которая потеряла в этой атаке своих военных".

Рядом приведена инфографика турецкого государственного информагентства Anadolu об американской военной помощи силам самообороны сирийских курдов (YPG), которых в Турции считают террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.

Ранее Anadolu сообщило, что Пентагон обнародовал бюджетный запрос на 2021-й финансовый год, в котором намерен получить 200 миллионов долларов на нужды сил, поддерживаемых США в Сирии, основу которых составляют YPG. Отмечается, что в связи с продолжающимся сокращением американского контингента в Сирии "Пентагон планирует сформировать десятитысячную группировку боевиков, которых будут обучать американские инструкторы".

Турецкий лидер Тайип Эрдоган ранее неоднократно обвинял США в поставках вооружения силам сирийских курдов, что, как считают в Турции, угрожает ее национальной безопасности.

Обвинения Турции

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям в Идлибе. Глава государства также пригрозил атаковать сирийские правительственные войска даже вне зоны деэскалации, если они будут вести наступательные действия.

В Кремле подчеркнули, что целью сирийской армии является нейтрализация террористов, а не гражданских лиц. В российском МИД также опровергли заявление Эрдогана об ударах по мирным жителям. По словам директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз Владимира Тарабрина, Москва и Дамаск бьют исключительно по террористическим формированиям, которые "с оружием в руках воюют против законных властей". В ведомстве подчеркнули, что ситуация обострилась из-за невыполнения Анкарой предыдущих договоренностей.