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2020-02-13T08:00+0300
https://ria.ru/20200213/1564623113.html
"Убили парламентеров": главное из раскрытых архивов о взятии Будапешта
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РИА Новости

"Убили парламентеров": главное из раскрытых архивов о взятии Будапешта

08:00 13.02.2020
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© РИА Новости / Евгений ХалдейУчастник штурма Будапешта подполковник В.Лебедь, дошедший от Волги до Будапешта, стоит неподалеку от Моста Эржебет
Участник штурма Будапешта подполковник В.Лебедь, дошедший от Волги до Будапешта, стоит неподалеку от Моста Эржебет
© РИА Новости / Евгений Халдей
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости, Андрей Коц, Николай Протопопов. Почти 50 тысяч уничтоженных солдат противника, 200 разбитых танков и самоходок, более 120 тысяч пленных — ровно 75 лет назад, 13 февраля 1945-го, войска 2-го Украинского фронта разгромили немецкую группировку, оборонявшую столицу Венгрии. К этой дате Минобороны России рассекретило архивы, проливающие свет на уникальную операцию. На сайте ведомства размещены боевые донесения, наградные листы и акты о зверствах оккупантов. РИА Новости публикует наиболее важные фрагменты.

О "секретном оружии"

Венгерское правительство, осознавая скорое поражение Германии и всего нацистского блока, осенью 1944-го запросило у Москвы перемирия. Диктатор Миклош Хорти выполнил требование СССР: порвал отношения с немцами и объявил Германии войну. Гитлер ввел в страну войска, захватившие Будапешт. Многие венгерские военнослужащие стали военнопленными, тысячи человек отправили в концлагеря и штрафные батальоны. Венгры старались при первой же возможности перейти на советскую сторону.
© Архив Министерства обороны РоссииРассекреченный документ об освобождении Будапешта Красной армией
Рассекреченный документ об освобождении Будапешта Красной Армией
© Архив Министерства обороны России
Рассекреченный документ об освобождении Будапешта Красной армией
Так, один солдат рассказал на допросе, что был очень рад, когда представился случай сдаться русским: "Мне было поручено наладить связь батальона с минометным взводом, находящимся в деревне Тюнель. Когда я пришел в эту деревню, решил зайти в один домик, чтобы немного отдохнуть. Здесь увидел четырех солдат из нашего эскадрона, которые сообщили мне, что они сговорились сдаться в плен и ожидают прихода русских. Я решил присоединиться".
Немцы делали все возможное, чтобы поддерживать боевой дух: обещали чудо-оружие и скорую победу вермахта.
Об этом говорил, например, солдат дивизии СС "Полицай" — его показания записаны в протоколе допроса.
© РИА НовостиАтака советских войск на подступах к Будапешту
Атака советских войск на подступах к Будапешту
© РИА Новости
Атака советских войск на подступах к Будапешту
"В кратчайшие сроки нам на вооружение поступит новое оружие. Оно уже испытывается в Германии. Это оружие называется "Пресслюфтграната" (снаряд сжатого воздуха). Оно будет убивать наших врагов на большом пространстве от места разрыва", — передал эсэсовец слова командира роты.
Кроме того, войска готовили к массированному применению химического оружия в качестве "последнего аргумента в войне с врагами рейха".
© РИА Новости / Михаил Грачев2-й Украинский фронт. Бои на улицах Будапешта
2-й Украинский фронт. Бои на улицах Будапешта
© РИА Новости / Михаил Грачев
2-й Украинский фронт. Бои на улицах Будапешта
"У каждого есть противогаз и накидка. На занятиях всех предупреждают, чтобы хранили строгую тайну обо всем, что им известно о возможности ведения химической войны. За три дня до моего отъезда на фронт вся рота прошла через камеру газоокуривания, причем каждый солдат испытал свой противогаз", — рассказывал один из солдат.

О расстреле парламентеров

При осаде Будапешта советское командование всеми силами пыталось избежать большой крови и сильных разрушений. Двадцать девятого декабря 1944-го, перед штурмом, в венгерскую столицу направили двух парламентеров с предложением сдать город. Переговорщиков расстреляли.
© Архив Министерства обороны РоссииРассекреченный документ об освобождении Будапешта Красной армией
Рассекреченный документ об освобождении Будапешта Красной Армией
© Архив Министерства обороны России
Рассекреченный документ об освобождении Будапешта Красной армией
"Примерно в середине января мы, находясь в бомбоубежище, услышали от соседей, что русские перед началом осады Будапешта направили парламентеров, — дал письменные показания венгерский генерал-майор Миклои Фридьяш. — Они должны были предложить командованию сдать город. Парламентеры не успели приступить к переговорам, как были расстреляны. Это сообщение привело всех в ужас, никто не хотел верить. Примерно через неделю я встретил в нашем доме одного фенриха по фамилии Варгуш из 13-го дивизиона штурмовой артиллерии, который искал квартиру. Я спросил его, возможно ли, чтобы немцы расстреляли русских переговорщиков? Он ответил, что от немецкого командования поступил приказ открывать огонь по советским парламентерам в случае их появления. Каждый командир батальона личной распиской должен был удостоверить получение им этого приказа".

Об обстановке в городе перед штурмом

В рассекреченном донесении политуправления Красной армии говорится о крайне тяжелом положении жителей Будапешта перед штурмом, активности подпольщиков и панике немецких офицеров.
© Архив Министерства обороны РоссииРассекреченный документ об освобождении Будапешта Красной армией
Рассекреченный документ об освобождении Будапешта Красной Армией
© Архив Министерства обороны России
Рассекреченный документ об освобождении Будапешта Красной армией
"По показаниям военнопленных, в городе нет хлеба, — подчеркивается в документе. — Другие продукты достать почти невозможно. Электростанция пока еще работает, все большие здания минируются. Члены партии Салаши, получившие оружие, устраивают себе пулеметные гнезда в подвале. Есть приказ вести террор против русских войск, если они проникнут в город. Об этом приказе солдаты не знают. Очень активно действуют пропагандистские органы фронта сопротивления, которые на стеклографах издают много листовок. Несмотря на запрет, население читает эти листовки и очень интересуется".
Политуправление сообщает, что в Будапеште мобилизация, причем пополняют в основном подразделения на переднем крае. Военнопленные венгры говорят, что немцы на транспортных самолетах вывозят своих офицеров, как здоровых, так и раненых. Командование приказывает войскам обороняться до последнего человека, подбадривая тем, что на выручку окруженной группировке якобы уже выдвинулась дивизия СС "Викинг".

О штурме города

Раскрытые Минобороны документы позволяют судить о том, как тщательно советское командование готовило штурм города. Операция сопровождалась жестокими уличными боями — Красная армия использовала минимум бронетехники, прорываясь к центру силами штурмовых групп при поддержке тяжелой артиллерии. Заключительный этап наступления начался 11 февраля.
В боевом распоряжении командира 83-й бригады читаем: "Части группы войск Будапештского направления с утра 11.2.45 г. начинают решительный штурм по ликвидации окруженной группировки".
© Архив Министерства обороны РоссииРассекреченный документ об освобождении Будапешта Красной армией
Рассекреченный документ об освобождении Будапешта Красной Армией
© Архив Министерства обороны России
Рассекреченный документ об освобождении Будапешта Красной армией
После мощной артподготовки советские войска вместе с бойцами венгерской добровольческой армии устремились в город мелкими группами, овладевая улицами и стратегически важными зданиями. Штурм продолжался трое суток. Тринадцатого февраля бои завершились капитуляцией городского гарнизона во главе с немецким командующим Будапештской группой войск генерал-полковником Карлом Пфеффер-Вильденбрухом. Красная армия разгромила 56 гитлеровских дивизий и бригад. Противник потерял до 50 тысяч солдат и офицеров убитыми и 138 тысяч пленными.
Точку в операции поставил 2-й Украинский фронт при содействии 3-го Украинского.
© РИА НовостиВеликая Отечественная война 1941-1945 гг. Группа советских автоматчиков проходит по улицам Будапешта. Освобождение Венгрии от немецко-фашистских захватчиков
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Группа советских автоматчиков проходит по улицам Будапешта. Освобождение Венгрии от немецко-фашистских захватчиков
© РИА Новости
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Группа советских автоматчиков проходит по улицам Будапешта. Освобождение Венгрии от немецко-фашистских захватчиков
"После полуторамесячных упорных боев в трудных условиях большого города сегодня, 13 февраля, завершили разгром окруженной группировки противника в Будапеште и тем самым полностью овладели столицей Венгрии городом Будапешт — стратегически важным узлом обороны немцев на путях к Вене", — отмечается в приказе № 337 Верховного главнокомандующего.

О героизме советских солдат

Особый интерес представляют наградные листы на солдат и офицеров Красной армии, освобождавших Будапешт. Среди отличившихся — командир танка M4A2 "Шерман" гвардии старшина Павел Воронин.
© РИА НовостиВеликая Отечественная война 1941-1945 годов. Бой на подступах к Будапешту
Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Бой на подступах к Будапешту
© РИА Новости
Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Бой на подступах к Будапешту
"Товарищ Воронин в боях за города Будапешт и Вену проявил исключительный героизм и военное мастерство. С тремя своими танками в районе Сентпетер 21 января 1945-го отбил восемь атак семнадцати немецких танков. В этом бою было им уничтожено пять немецких танков без своих потерь. Двадцать третьего января в районе Веленце товарищ Воронин своим танком устроил засаду, ночью пропустил мимо себя четыре немецких танка, пристроился к ним в хвост и уничтожил три машины. Девятнадцатого марта в бою за Полградь товарищ Воронин первым ворвался в город и уничтожил два немецких танка, 12 автомашин с боеприпасами и до 30 немецких солдат и офицеров. В боях за город Вена товарищ Воронин проявил храбрость и высокое мастерство в ведении уличных боев. Будучи в передовом отряде, первым стремительно ворвался в арсенал, огнем и гусеницами уничтожил до 50 солдат и офицеров, три орудия и две самоходные пушки".
В другом документе описывается подвиг командира взвода управления батареи 4-го дивизиона 109-й гаубичной артиллерийской бригады лейтенанта Ивана Никульникова.
© Архив Министерства обороны РоссииРассекреченный документ об освобождении Будапешта Красной армией
Рассекреченный документ об освобождении Будапешта Красной Армией
© Архив Министерства обороны России
Рассекреченный документ об освобождении Будапешта Красной армией
"Батарея 203-миллиметровых орудий, где лейтенант Никульников был командиром взвода, находилась на прямой наводке. Под покровом ночи противник в количестве около 300 солдат, смяв передовые пехотные подразделения, прошел непосредственно к орудиям и пытался уничтожить орудийные расчеты. Товарищ Никульников, организовав круговую оборону, в течение всей ночи не подпускал противника. Лейтенант Никульников отбил четыре атаки противника. Кроме того, дважды поднимал своих бойцов в контратаку. В результате было убито 185 немецких солдат и офицеров. Никульников лично убил 35 солдат противника".
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Великая Отечественная война (1941-1945)Безопасность
Популярные комментарии
"Венгры старались при первой же возможности перейти на советскую сторону." В 1942 году под Воронежем они вели себя несколько иначе. Их зверства над пленными и мирным населением еще ждут обнародования. Ватутин в сердцах был краток: "венгров в плен не брать"...Этот неписаный приказ быстро долетел до передовой. Ждем обнародования фактов и свидетельств.
13 февраля, 10:08
Andrey L
2100001
Вот о таких Людях, как товарищ Воронин и товарищ Никульников нужно снимать фильмы. Настоящие Герои.
13 февраля, 10:19
ДСДжордано Стрельцов
1900001
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