"Убили парламентеров": главное из раскрытых архивов о взятии Будапешта

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости, Андрей Коц, Николай Протопопов. Почти 50 тысяч уничтоженных солдат противника, 200 разбитых танков и самоходок, более 120 тысяч пленных — ровно 75 лет назад, 13 февраля 1945-го, войска 2-го Украинского фронта разгромили немецкую группировку, оборонявшую столицу Венгрии. К этой дате Минобороны России рассекретило архивы, проливающие свет на уникальную операцию. На сайте ведомства размещены боевые донесения, наградные листы и акты о зверствах оккупантов. РИА Новости публикует наиболее важные фрагменты.

О "секретном оружии"

Венгерское правительство, осознавая скорое поражение Германии и всего нацистского блока, осенью 1944-го запросило у Москвы перемирия. Диктатор Миклош Хорти выполнил требование СССР: порвал отношения с немцами и объявил Германии войну. Гитлер ввел в страну войска, захватившие Будапешт. Многие венгерские военнослужащие стали военнопленными, тысячи человек отправили в концлагеря и штрафные батальоны. Венгры старались при первой же возможности перейти на советскую сторону.

© Архив Министерства обороны России Рассекреченный документ об освобождении Будапешта Красной армией © Архив Министерства обороны России Рассекреченный документ об освобождении Будапешта Красной армией

Так, один солдат рассказал на допросе, что был очень рад, когда представился случай сдаться русским: "Мне было поручено наладить связь батальона с минометным взводом, находящимся в деревне Тюнель. Когда я пришел в эту деревню, решил зайти в один домик, чтобы немного отдохнуть. Здесь увидел четырех солдат из нашего эскадрона, которые сообщили мне, что они сговорились сдаться в плен и ожидают прихода русских. Я решил присоединиться".

Немцы делали все возможное, чтобы поддерживать боевой дух: обещали чудо-оружие и скорую победу вермахта.

Об этом говорил, например, солдат дивизии СС "Полицай" — его показания записаны в протоколе допроса.

© РИА Новости Атака советских войск на подступах к Будапешту © РИА Новости Атака советских войск на подступах к Будапешту

"В кратчайшие сроки нам на вооружение поступит новое оружие. Оно уже испытывается в Германии. Это оружие называется "Пресслюфтграната" (снаряд сжатого воздуха). Оно будет убивать наших врагов на большом пространстве от места разрыва", — передал эсэсовец слова командира роты.

Кроме того, войска готовили к массированному применению химического оружия в качестве "последнего аргумента в войне с врагами рейха".

"У каждого есть противогаз и накидка. На занятиях всех предупреждают, чтобы хранили строгую тайну обо всем, что им известно о возможности ведения химической войны. За три дня до моего отъезда на фронт вся рота прошла через камеру газоокуривания, причем каждый солдат испытал свой противогаз", — рассказывал один из солдат.

О расстреле парламентеров

При осаде Будапешта советское командование всеми силами пыталось избежать большой крови и сильных разрушений. Двадцать девятого декабря 1944-го, перед штурмом, в венгерскую столицу направили двух парламентеров с предложением сдать город. Переговорщиков расстреляли.

© Архив Министерства обороны России Рассекреченный документ об освобождении Будапешта Красной армией © Архив Министерства обороны России Рассекреченный документ об освобождении Будапешта Красной армией

"Примерно в середине января мы, находясь в бомбоубежище, услышали от соседей, что русские перед началом осады Будапешта направили парламентеров, — дал письменные показания венгерский генерал-майор Миклои Фридьяш. — Они должны были предложить командованию сдать город. Парламентеры не успели приступить к переговорам, как были расстреляны. Это сообщение привело всех в ужас, никто не хотел верить. Примерно через неделю я встретил в нашем доме одного фенриха по фамилии Варгуш из 13-го дивизиона штурмовой артиллерии, который искал квартиру. Я спросил его, возможно ли, чтобы немцы расстреляли русских переговорщиков? Он ответил, что от немецкого командования поступил приказ открывать огонь по советским парламентерам в случае их появления. Каждый командир батальона личной распиской должен был удостоверить получение им этого приказа".

Об обстановке в городе перед штурмом

В рассекреченном донесении политуправления Красной армии говорится о крайне тяжелом положении жителей Будапешта перед штурмом, активности подпольщиков и панике немецких офицеров.

© Архив Министерства обороны России Рассекреченный документ об освобождении Будапешта Красной армией © Архив Министерства обороны России Рассекреченный документ об освобождении Будапешта Красной армией

"По показаниям военнопленных, в городе нет хлеба, — подчеркивается в документе. — Другие продукты достать почти невозможно. Электростанция пока еще работает, все большие здания минируются. Члены партии Салаши, получившие оружие, устраивают себе пулеметные гнезда в подвале. Есть приказ вести террор против русских войск, если они проникнут в город. Об этом приказе солдаты не знают. Очень активно действуют пропагандистские органы фронта сопротивления, которые на стеклографах издают много листовок. Несмотря на запрет, население читает эти листовки и очень интересуется".

Политуправление сообщает, что в Будапеште мобилизация, причем пополняют в основном подразделения на переднем крае. Военнопленные венгры говорят, что немцы на транспортных самолетах вывозят своих офицеров, как здоровых, так и раненых. Командование приказывает войскам обороняться до последнего человека, подбадривая тем, что на выручку окруженной группировке якобы уже выдвинулась дивизия СС "Викинг".

О штурме города

Раскрытые Минобороны документы позволяют судить о том, как тщательно советское командование готовило штурм города. Операция сопровождалась жестокими уличными боями — Красная армия использовала минимум бронетехники, прорываясь к центру силами штурмовых групп при поддержке тяжелой артиллерии. Заключительный этап наступления начался 11 февраля.

В боевом распоряжении командира 83-й бригады читаем: "Части группы войск Будапештского направления с утра 11.2.45 г. начинают решительный штурм по ликвидации окруженной группировки".

© Архив Министерства обороны России Рассекреченный документ об освобождении Будапешта Красной армией © Архив Министерства обороны России Рассекреченный документ об освобождении Будапешта Красной армией

После мощной артподготовки советские войска вместе с бойцами венгерской добровольческой армии устремились в город мелкими группами, овладевая улицами и стратегически важными зданиями. Штурм продолжался трое суток. Тринадцатого февраля бои завершились капитуляцией городского гарнизона во главе с немецким командующим Будапештской группой войск генерал-полковником Карлом Пфеффер-Вильденбрухом. Красная армия разгромила 56 гитлеровских дивизий и бригад. Противник потерял до 50 тысяч солдат и офицеров убитыми и 138 тысяч пленными.

Точку в операции поставил 2-й Украинский фронт при содействии 3-го Украинского.

© РИА Новости Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Группа советских автоматчиков проходит по улицам Будапешта. Освобождение Венгрии от немецко-фашистских захватчиков © РИА Новости Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Группа советских автоматчиков проходит по улицам Будапешта. Освобождение Венгрии от немецко-фашистских захватчиков

"После полуторамесячных упорных боев в трудных условиях большого города сегодня, 13 февраля, завершили разгром окруженной группировки противника в Будапеште и тем самым полностью овладели столицей Венгрии городом Будапешт — стратегически важным узлом обороны немцев на путях к Вене", — отмечается в приказе № 337 Верховного главнокомандующего.

О героизме советских солдат

Особый интерес представляют наградные листы на солдат и офицеров Красной армии, освобождавших Будапешт. Среди отличившихся — командир танка M4A2 "Шерман" гвардии старшина Павел Воронин.

© РИА Новости Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Бой на подступах к Будапешту © РИА Новости Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Бой на подступах к Будапешту

"Товарищ Воронин в боях за города Будапешт и Вену проявил исключительный героизм и военное мастерство. С тремя своими танками в районе Сентпетер 21 января 1945-го отбил восемь атак семнадцати немецких танков. В этом бою было им уничтожено пять немецких танков без своих потерь. Двадцать третьего января в районе Веленце товарищ Воронин своим танком устроил засаду, ночью пропустил мимо себя четыре немецких танка, пристроился к ним в хвост и уничтожил три машины. Девятнадцатого марта в бою за Полградь товарищ Воронин первым ворвался в город и уничтожил два немецких танка, 12 автомашин с боеприпасами и до 30 немецких солдат и офицеров. В боях за город Вена товарищ Воронин проявил храбрость и высокое мастерство в ведении уличных боев. Будучи в передовом отряде, первым стремительно ворвался в арсенал, огнем и гусеницами уничтожил до 50 солдат и офицеров, три орудия и две самоходные пушки".

В другом документе описывается подвиг командира взвода управления батареи 4-го дивизиона 109-й гаубичной артиллерийской бригады лейтенанта Ивана Никульникова.

© Архив Министерства обороны России Рассекреченный документ об освобождении Будапешта Красной армией © Архив Министерства обороны России Рассекреченный документ об освобождении Будапешта Красной армией