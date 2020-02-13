Полиция продолжает расследовать загадочную кражу работы Климта

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Полиция допросила вдову владельца галереи Риччи Одди в итальянской Пьяченце, из которой в 1997 году украли портрет работы Климта. Его случайно обнаружили садовники в декабре прошлого года, сообщает The Guardian.
Следователи пытаются восстановить картину преступления и связать воедино имеющиеся обрывочные сведения.
Полицейские приняли решение допросить Росселлу Тиадину, вдову Стефано Фугаззы, который был директором галереи Риччи Одди, когда из нее исчез "Портрет женщины" Густава Климта.
В дневнике ее мужа, умершего в 2009 году, была обнаружена запись о том, что он размышлял о возможной инсценировке похищения работы, чтобы привлечь внимание к выставке художника.
"Я думал, что бы еще можно сделать для того, чтобы об этом событии заговорили, чтобы экспозиция пользовалась небывалым успехом у публики. И мне пришла в голову идея организовать кражу картины прямо перед выставкой (а ведь именно так и случилось, Боже мой) и устроить все так, чтобы ее снова нашли через некоторое время после открытия", — написал он.
"Теперь, когда "Портрет женщины" исчез, будь проклят тот день, когда я позволил себе такую глупую детскую мысль", — позже заметил он.
Журналист Эрманно Мариана, сотрудник местной газеты Libertà, которому воры написали, что хотели сами вернуть картину, назвал дело "загадочным" и подчеркнул, что, по его мнению, жена вряд ли имела какое-то отношение к пропаже работы Климта.