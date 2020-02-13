Полиция продолжает расследовать загадочную кражу работы Климта

"Я думал, что бы еще можно сделать для того, чтобы об этом событии заговорили, чтобы экспозиция пользовалась небывалым успехом у публики. И мне пришла в голову идея организовать кражу картины прямо перед выставкой (а ведь именно так и случилось, Боже мой) и устроить все так, чтобы ее снова нашли через некоторое время после открытия", — написал он.