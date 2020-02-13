Украине полезно вспомнить болезненные уроки пятилетней давности

Ровно пять лет назад было подписано второе Минское соглашение. С тех пор этот документ прокляли почти все участники переговоров, что не мешает им же регулярно обвинять оппонентов в невыполнении обязательств.
Прошла целая пятилетка, а при всех минусах "Минска-2" альтернативы ему не нашлось. Точнее было бы сказать, что единственная альтернатива соглашению — возобновление широкомасштабных боевых действий, как это было в 2014-м и в начале 2015 года. Удивительнее всего, что о возможности такой альтернативы в последние несколько месяцев поговаривает именно украинская сторона, а ведь новый президент страны пришел там к власти на лозунгах полного прекращения огня и декларирует как бы искреннее желание положить конец войне. Киевские деятели самого высшего уровня упорно твердят о необходимости пересмотреть Минские соглашения, изменить порядок пунктов в договоренностях, вычеркнуть некоторые из принципиальнейших положений.
Секрет столь поразительного несоответствия декларированных целей и действий Киева раскрыл в своем последнем интервью министр иностранных дел России Сергей Лавров, сказавший: "Нам известно, что такую позицию украинская делегация на "нормандском саммите" в Париже заняла по настоянию Вашингтона, которому очень не хочется, чтобы выполнялись минские договоренности, очень не хочется, чтобы линия соприкосновения стала безопасной с обеих сторон".
На этом фоне заметно активизировались и украинские ура-патриоты, рассказывающие о том, как они легко зачистят Донбасс, только прикажите. А ведь, казалось бы, чтобы просчитать наиболее вероятный финал таких действий, достаточно вспомнить историю рождения "Минска-2".
Вчера, 14:06Сказано в эфиреЧто ждать Донбассу от нового главы офиса Зеленского? Мнение политологаНовый глава офиса президента Украины Андрей Ермак займется конфликтом в Донбассе. В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо высказал мнение о том, возможны ли подвижки в действиях Киева по урегулированию ситуации.
Следует напомнить, что соглашению февраля 2015-го предшествовал "Минск-1" — документ, подписанный в сентябре 2014 года. Он был крайне декларативен, в значительной степени снизил интенсивность боевых действий, но не привел к той главной цели, ради которой и задумывался — прямым переговорам между Киевом и мятежными республиками Донбасса.
Первое соглашение стало итогом иловайского котла, в котором захлебнулось наступление Вооруженных сил Украины. Теперь и сам Петр Порошенко не скрывает: "Это было чудо, чудо. Никто не верил здесь у нас, <…> что нам удастся подписать (соглашение. — Прим. ред.) и остановить российское наступление". Оставим на совести (или что там у него есть) бывшего "президента мира" слова о "российском наступлении" — тяжело ведь признавать, что проиграл "вчерашним шахтерам и трактористам". Но главное в этих словах Порошенко — признание единственной цели "Минска-1": остановить наступление противника и паническое бегство украинской армии.
Тогда урок иловайского котла не пошел впрок. ВСУ перегруппировались, собрались с силами, зализали раны 14-го года, после чего в Киеве очень быстро возникла иллюзия, что уж теперь-то новое, более организованное наступление обязательно увенчается успехом. Украинцы могут долго рассказывать о "российской агрессии", но посты в социальных сетях ведь не горят. Если у кого-то есть сомнения в том, кто начал военную авантюру в январе 2015 года, достаточно вспомнить бравурное заявление Юрия Бирюкова, на тот момент советника президента Украины, от 18 января: "Доброе утро, страна. Восемь часов одна минута — уже можно сказать о том, что два часа назад вся группировка наших войск в секторе Б получила приказ и открыла массированный огонь по известным позициям сепаров. Мы соблюдали перемирие, да? Мы показывали, что заинтересованы в спокойном урегулировании, да? Ну так вот, сегодня мы покажем, насколько мы умеем бить по зубам… Вам казалось, что "нас сливают"? Нет, мы просто завязывали шнурки".
И украинская армия безудержно бросилась в атаку на донецкий аэропорт, начав активные боевые действия и на остальных участках фронта. Все, как советуют и сейчас те украинские горячие головы, которые уверовали, что уж теперь-то ВСУ готова к наступлению как никогда. Еще бы, ведь целых пять лет опять "шнурки завязывали".
Результат той авантюры хорошо известен. Через четыре дня после ее начала совместные силы ДНР и ЛНР начали широкомасштабное контрнаступление — в первую очередь в районе Дебальцево, еще удерживаемого украинскими силовиками. Масштаб тогдашнего разгрома украинской армии до сих пор сложно оценить. Отсюда — и фантасмагорические утверждения британских офицеров о том, что артиллерией якобы в считанные минуты были полностью уничтожены две украинские бригады. Но даже если эти оценки — явное преувеличение, достаточно вспомнить репортажи западных журналистов о состоянии украинских военнослужащих, еле унесших ноги из-под Дебальцево, чтобы понять отчаянное положение, в котором тогда оказались ВСУ в результаты авантюры своего командования.
И вот тут, как только Киев осознал масштаб очередного разгрома, Порошенко снова внезапно вспомнил о Минске. И вот тут включились лидеры Германии и Франции, срочно начавшие челночные поездки между Киевом, Москвой и Вашингтоном. Их результатом стали 16-часовые минские переговоры Путина, Меркель, Олланда и Порошенко. Так родился "Минск-2", на который Киев согласился практически безоговорочно (если не считать попыток Порошенко отрицать очевидное на тот момент: Дебальцево было уже безвозвратно потеряно).
Украинские чиновники разных мастей могут теперь долго рассказывать миру о том, что их не устраивают минские договоренности и как они будут их переписывать. Но факт очевиден: оба документа стали результатом двух поражений Украины, двух котлов — иловайского и дебальцевского. В то же время это болезненный компромисс, на который пошли и победители боев — представители ДНР и ЛНР, имевшие тогда полное право требовать большего. Теперь, когда украинская сторона постоянно пытается заявить о необходимости как-то изменить договор, необходимо задаться вопросом: а какие битвы за последние пять лет проиграли республики Донбасса, в результате чего они должны идти на ухудшение своих переговорных позиций, закрепленных "Минском-2"?
10 февраля, 12:05Сказано в эфиреНепреклонная воля. Эксперт о том, что мешает урегулированию в ДонбассеГлава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Киев отказался от полного развода сил по всей линии соприкосновения в Донбассе по настоянию США. В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак прокомментировал влияние Вашингтона на Украину.
Нет, конечно, если слушать только украинскую пропаганду, может сложиться впечатление, что ВСУ пять лет назад выиграли. Думается, если сейчас провести социологический опрос жителей Украины, многие выразят уверенность в том, что и донецкий аэропорт до сих пор удерживается некими "киборгами", и над Дебальцево гордо реет желто-голубой флаг — настолько широко там отмечаются "победы" в этих двух точках. Но на что надеется Зеленский, выступая в рамках "нормандского формата" с инициативами изменить порядок пунктов в Минском соглашении? Неужели он думает, что Меркель или Макрон не знают, результатом чего стали договоренности 2015 года?
К сожалению, приходится констатировать, что Украина вновь оказалась в плену ложных представлений. И о том, что Киев может что-то кому-то диктовать, и о том, что способен кого-то победить. Подтверждение — последние интервью украинского министра обороны Андрея Загороднюка, в которых он осмелился утверждать, что разведение вооруженных сил на линии соприкосновения в Донбассе якобы вообще противоречит Минским соглашениям. Почитаешь недавние пафосные заявления украинских военных и чиновников — и складывается впечатление, что они наконец "завязали шнурки" и теперь готовы снова "бить по зубам".
А это значит, что уроки пятилетней давности многими в Киеве забыты. Потому и следует сейчас активным образом напоминать им, что подобные иллюзии могут привести к новым котлам и к новым "Минскам", еще более болезненным и унизительным для Украины, чем это было в 2014 и 2015 году.