Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-13T08:00+0300
https://ria.ru/20200213/1564600690.html
Украине полезно вспомнить болезненные уроки пятилетней давности
https://cdn21.img.ria.ru/images/152773/52/1527735244_0:0:3543:1994_1036x0_80_0_0_3ccc144a1e885c21162450de19b8cb42.jpg
РИА Новости

Украине полезно вспомнить болезненные уроки пятилетней давности

08:00 13.02.2020
16457
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War UkraineУкраинские военные на линии разграничения в Донбассе
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War Ukraine
Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
Все материалы
Ровно пять лет назад было подписано второе Минское соглашение. С тех пор этот документ прокляли почти все участники переговоров, что не мешает им же регулярно обвинять оппонентов в невыполнении обязательств.
Прошла целая пятилетка, а при всех минусах "Минска-2" альтернативы ему не нашлось. Точнее было бы сказать, что единственная альтернатива соглашению — возобновление широкомасштабных боевых действий, как это было в 2014-м и в начале 2015 года. Удивительнее всего, что о возможности такой альтернативы в последние несколько месяцев поговаривает именно украинская сторона, а ведь новый президент страны пришел там к власти на лозунгах полного прекращения огня и декларирует как бы искреннее желание положить конец войне. Киевские деятели самого высшего уровня упорно твердят о необходимости пересмотреть Минские соглашения, изменить порядок пунктов в договоренностях, вычеркнуть некоторые из принципиальнейших положений.

Секрет столь поразительного несоответствия декларированных целей и действий Киева раскрыл в своем последнем интервью министр иностранных дел России Сергей Лавров, сказавший: "Нам известно, что такую позицию украинская делегация на "нормандском саммите" в Париже заняла по настоянию Вашингтона, которому очень не хочется, чтобы выполнялись минские договоренности, очень не хочется, чтобы линия соприкосновения стала безопасной с обеих сторон".

На этом фоне заметно активизировались и украинские ура-патриоты, рассказывающие о том, как они легко зачистят Донбасс, только прикажите. А ведь, казалось бы, чтобы просчитать наиболее вероятный финал таких действий, достаточно вспомнить историю рождения "Минска-2".
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак
Вчера, 14:06Сказано в эфире
Что ждать Донбассу от нового главы офиса Зеленского? Мнение политологаНовый глава офиса президента Украины Андрей Ермак займется конфликтом в Донбассе. В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо высказал мнение о том, возможны ли подвижки в действиях Киева по урегулированию ситуации.
Следует напомнить, что соглашению февраля 2015-го предшествовал "Минск-1" — документ, подписанный в сентябре 2014 года. Он был крайне декларативен, в значительной степени снизил интенсивность боевых действий, но не привел к той главной цели, ради которой и задумывался — прямым переговорам между Киевом и мятежными республиками Донбасса.
Первое соглашение стало итогом иловайского котла, в котором захлебнулось наступление Вооруженных сил Украины. Теперь и сам Петр Порошенко не скрывает: "Это было чудо, чудо. Никто не верил здесь у нас, <…> что нам удастся подписать (соглашение. — Прим. ред.) и остановить российское наступление". Оставим на совести (или что там у него есть) бывшего "президента мира" слова о "российском наступлении" — тяжело ведь признавать, что проиграл "вчерашним шахтерам и трактористам". Но главное в этих словах Порошенко — признание единственной цели "Минска-1": остановить наступление противника и паническое бегство украинской армии.
Тогда урок иловайского котла не пошел впрок. ВСУ перегруппировались, собрались с силами, зализали раны 14-го года, после чего в Киеве очень быстро возникла иллюзия, что уж теперь-то новое, более организованное наступление обязательно увенчается успехом. Украинцы могут долго рассказывать о "российской агрессии", но посты в социальных сетях ведь не горят. Если у кого-то есть сомнения в том, кто начал военную авантюру в январе 2015 года, достаточно вспомнить бравурное заявление Юрия Бирюкова, на тот момент советника президента Украины, от 18 января: "Доброе утро, страна. Восемь часов одна минута — уже можно сказать о том, что два часа назад вся группировка наших войск в секторе Б получила приказ и открыла массированный огонь по известным позициям сепаров. Мы соблюдали перемирие, да? Мы показывали, что заинтересованы в спокойном урегулировании, да? Ну так вот, сегодня мы покажем, насколько мы умеем бить по зубам… Вам казалось, что "нас сливают"? Нет, мы просто завязывали шнурки".
И украинская армия безудержно бросилась в атаку на донецкий аэропорт, начав активные боевые действия и на остальных участках фронта. Все, как советуют и сейчас те украинские горячие головы, которые уверовали, что уж теперь-то ВСУ готова к наступлению как никогда. Еще бы, ведь целых пять лет опять "шнурки завязывали".
Колонна украинских военнослужащих на трассе между Артемовском и Дебальцево
Вчера, 08:00Специальный репортаж
"Стреляйте, они бегут!" Как подписывали Минские соглашения
Результат той авантюры хорошо известен. Через четыре дня после ее начала совместные силы ДНР и ЛНР начали широкомасштабное контрнаступление — в первую очередь в районе Дебальцево, еще удерживаемого украинскими силовиками. Масштаб тогдашнего разгрома украинской армии до сих пор сложно оценить. Отсюда — и фантасмагорические утверждения британских офицеров о том, что артиллерией якобы в считанные минуты были полностью уничтожены две украинские бригады. Но даже если эти оценки — явное преувеличение, достаточно вспомнить репортажи западных журналистов о состоянии украинских военнослужащих, еле унесших ноги из-под Дебальцево, чтобы понять отчаянное положение, в котором тогда оказались ВСУ в результаты авантюры своего командования.
И вот тут, как только Киев осознал масштаб очередного разгрома, Порошенко снова внезапно вспомнил о Минске. И вот тут включились лидеры Германии и Франции, срочно начавшие челночные поездки между Киевом, Москвой и Вашингтоном. Их результатом стали 16-часовые минские переговоры Путина, Меркель, Олланда и Порошенко. Так родился "Минск-2", на который Киев согласился практически безоговорочно (если не считать попыток Порошенко отрицать очевидное на тот момент: Дебальцево было уже безвозвратно потеряно).
Украинские чиновники разных мастей могут теперь долго рассказывать миру о том, что их не устраивают минские договоренности и как они будут их переписывать. Но факт очевиден: оба документа стали результатом двух поражений Украины, двух котлов — иловайского и дебальцевского. В то же время это болезненный компромисс, на который пошли и победители боев — представители ДНР и ЛНР, имевшие тогда полное право требовать большего. Теперь, когда украинская сторона постоянно пытается заявить о необходимости как-то изменить договор, необходимо задаться вопросом: а какие битвы за последние пять лет проиграли республики Донбасса, в результате чего они должны идти на ухудшение своих переговорных позиций, закрепленных "Минском-2"?
Разрушенный дом в Донецке
10 февраля, 12:05Сказано в эфире
Непреклонная воля. Эксперт о том, что мешает урегулированию в ДонбассеГлава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Киев отказался от полного развода сил по всей линии соприкосновения в Донбассе по настоянию США. В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак прокомментировал влияние Вашингтона на Украину.
Нет, конечно, если слушать только украинскую пропаганду, может сложиться впечатление, что ВСУ пять лет назад выиграли. Думается, если сейчас провести социологический опрос жителей Украины, многие выразят уверенность в том, что и донецкий аэропорт до сих пор удерживается некими "киборгами", и над Дебальцево гордо реет желто-голубой флаг — настолько широко там отмечаются "победы" в этих двух точках. Но на что надеется Зеленский, выступая в рамках "нормандского формата" с инициативами изменить порядок пунктов в Минском соглашении? Неужели он думает, что Меркель или Макрон не знают, результатом чего стали договоренности 2015 года?
К сожалению, приходится констатировать, что Украина вновь оказалась в плену ложных представлений. И о том, что Киев может что-то кому-то диктовать, и о том, что способен кого-то победить. Подтверждение — последние интервью украинского министра обороны Андрея Загороднюка, в которых он осмелился утверждать, что разведение вооруженных сил на линии соприкосновения в Донбассе якобы вообще противоречит Минским соглашениям. Почитаешь недавние пафосные заявления украинских военных и чиновников — и складывается впечатление, что они наконец "завязали шнурки" и теперь готовы снова "бить по зубам".
А это значит, что уроки пятилетней давности многими в Киеве забыты. Потому и следует сейчас активным образом напоминать им, что подобные иллюзии могут привести к новым котлам и к новым "Минскам", еще более болезненным и унизительным для Украины, чем это было в 2014 и 2015 году.
502131914207
Обсудить 13
Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПетр ПорошенкоСергей ЛавровУкраинаАвторыВ мире
Популярные комментарии
Не нужно торопиться. Достроим СП-2, подготовимся как следует. Вот тогда и освободим левобережную и юго-восточную Украину от американско-бендеровских захватчиков. Уверен, все это можно сделать бескровно как в Крыму.
13 февраля, 10:28
uuryvaeva
1600102
Хватит уже нянчится с украинскими русофобами. Жестко отвечать и освобождать полностью, донецкую и луганскую области. Потом дружно в состав РФ.
13 февраля, 09:40
Стас Титов
1501002
Рекомендуем
В Аргентине проходят массовые акции протеста против выделения кредита МВФ
Первый пошел: Аргентина отказалась платить по кредитам МВФ
Президент РФ Владимир Путин
Западные эксперты назвали тех, кто помогает Путину "разваливать Запад"
Заграничные биометрические паспорта
Посол рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль
Руины Фрауэнкирхе с фигурой Мартина Лютера
Убитый город: почему немцы не простили США и Великобритании Дрезден
Ученик во время обеда в столовой
Журналист из Финляндии оценила питание в российских школах
Производство автомобилей Renault
Опубликованы "шпионские" фото нового Renault Logan
Сотрудники нефтедобывающего предприятия
"Газовый армагеддон": что происходит
Президент России Владимир Путин, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в Минске. 2015 год
Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в жизни
Кресла для судей в зале заседаний
Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
Последствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака
"Власти скрывают": правда об ударе Ирана по военной базе США
Участник штурма Будапешта подполковник В.Лебедь, дошедший от Волги до Будапешта, стоит неподалеку от Моста Эржебет
"Убили парламентеров": главное из раскрытых архивов о взятии Будапешта
Мужчина храпит во сне
Врач назвал храп признаком опасной болезни
ДТП в Псковской области
Названа причина ДТП под Псковом, где погибли восемь человек
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Посольство России предложило туркам определиться с отношениями с США
Колонна украинских военнослужащих на трассе между Артемовском и Дебальцево
"Стреляйте, они бегут!" Как подписывали Минские соглашения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:27ЕР обсуждает с Минздравом изменение медосвидетельствования водителей
15:25Накричавшая на таксиста фитнес-тренер рассказала об инциденте
15:21СК проверяет информацию об отравлении наркотиками в СИЗО Москвы
15:21Эксперт: россияне стали реже путешествовать из-за коронавируса
15:20В "Газпроме" рассказали о ходе переговоров по "Силе Сибири — 2"
15:19В Японии подтвердили первый случай смерти от нового коронавируса
15:19Путин прокомментировал работу над поправками в Конституцию
15:17В "Газпроме" оценили поддержку "Северного потока — 2" странами ЕС
15:17Финляндия внесет коронавирус в список особо опасных болезней
15:16В Якутии три человека погибли в ДТП с микроавтобусом
15:12Минюст Белоруссии пообещал сделать герб страны более миролюбивым
15:12В Амстердаме в офисном здании взорвалось письмо с бомбой
15:11Сейм Латвии утвердил роспуск Рижской думы
15:09Россиянин Прозоров получил 14 лет колонии за госизмену
15:06Центробанк хочет дать призывникам право на кредитные каникулы
15:06Здание Amazon в Мадриде эвакуировали из-за угрозы "минирования"
15:05В ДНР заявили об усилении интенсивности обстрелов со стороны силовиков
15:02Правительство хочет купить Сбербанк как можно быстрее, заявил Силуанов
15:01Министр финансов Британии подал в отставку
15:00Москва опровергла сообщение о встрече глав МИД России и Польши
Лента новостейМолния