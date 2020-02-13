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Туризм
2020-02-13T10:26+0300
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Туристы из Петербурга назвали самые привлекательные регионы Финляндии
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РИА Новости

Туристы из Петербурга назвали самые привлекательные регионы Финляндии

10:26 13.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкХельсинки
Хельсинки
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Туристы из Санкт-Петербурга, которые предпочитают добираться до Финляндии на автобусах, назвали самые привлекательные города и регионы для поездок, сообщает Lux Express.
В исследовании экспертов компании приняли участие более 1500 человек. В ходе опроса можно было называть несколько вариантов.
Первое место заняла столица страны Хельсинки. Городу отдали свой голос 49 процентов опрошенных. Второе место у Турку – 35 процентов, на третьем — регион юго-восточной Финляндии: Лаппеенранта и Иматра (34 процента).
В первую пятерку также вошли столица области Лапландия Рованиеми (27 процентов) и регион Котка/Хамина (26 процентов). В десятке оказались Тампере, Лахти, Коувола, Вантаа и Эспоо.
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