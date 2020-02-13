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Турецкая Республика Северного Кипра
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РИА Новости

Турецкая Республика Северного Кипра

01:34 13.02.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковНикосия, Турецкая республика Северного Кипра
Никосия, Турецкая республика Северного Кипра
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Турецкая республика Северного Кипра – самопровозглашенное государственное образование на севере Кипра.
Кипр, входивший в состав английских колониальных владений, получил независимость 16 августа 1960 года. Юридическим оформлением предоставления независимости стали Цюрихско-лондонские соглашения 1959 года, значительно ограничившие суверенитет республики.
Согласно этим документам, Великобритании, Греции и Турции был предоставлен статус гарантов "независимости, территориальной целостности и безопасности" Кипра, что предполагало возможность вмешательства этих государств в его внутренние дела.
15 июля 1974 года кипрскими реакционными силами при поддержке афинской военной хунты, проводившей курс на "эносис" (присоединение острова к Греции), была предпринята попытка государственного переворота на Кипре. Президент Кипра Макариос III был отстранен от власти.
Путчисты во главе с Никосом Сампсоном захватили столичный аэропорт, правительственную радиостанцию, президентский дворец, ряд административных учреждений в Никосии.
В ответ Турция, сославшись на Цюрихско-лондонские соглашения, воспользовалась статусом государства-гаранта безопасности Кипра и под предлогом защиты конституционных прав турок-киприотов ввела на остров свои войска, заняв около 37% территории Республики Кипр. Более 160 тысяч греков-киприотов были вынуждены покинуть места своего проживания в северной части Кипра, куда в свою очередь перебрались проживавшие на юге турки-киприоты.
13 февраля 1975 года руководство турецкой общины провозгласило в одностороннем порядке в северной части острова так называемое "Турецкое федеративное государство Кипр", первым президентом которого был избран Рауф Денкташ.
15 ноября 1983 года законодательная ассамблея "Турецкого федеративного государства Кипр" провозгласила в одностороннем порядке так называемое независимое турецко-кипрское государство – "Турецкую Республику Северного Кипра" (ТРСК).
Турецкая Республика Северного Кипра отделена от остальной части Кипра буферной зоной.
Линию, разделяющую остров на два сектора (так называемая "Зеленая линия" – Green Line), охраняет контингент Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре (UNFICYP). "Зеленая линия" проходит и через исторический центр островной столицы Никосии – туристическую и торговую улицу Ледра.
В настоящее время только Турция официально признает Северный Кипр и поддерживает с ним дипломатические отношения на уровне посольств. Несколько государств имеют официальные или неофициальные представительства: США, Германия, Италия, Австралия, Великобритания, Франция и ЕС в целом.
Сама непризнанная республика также имеет ряд консульств в Турции. В некоторых странах у ТРСК есть неофициальные представительства, которые де-факто являются посольствами и консульствами. Турция представляет интересы ТРСК в странах, где нет таких представительств.
Площадь Турецкой Республики Северного Кипра – 3 355 квадратных километров.
Столицей ТРСК считается северная часть Никосии – столицы Республики Кипр (турецкое название Лефкоша).
Население ТРСК оценивается в 360 тысяч человек.
Официальный язык – турецкий. Широко распространен английский язык.
Конституция от 5 мая 1985 года определяет государственное устройство как парламентскую демократию.
Исполнительная власть принадлежит президенту и совету министров. Законодательная власть в республике осуществляется законодательным собранием из 50 депутатов. Президент назначает премьер-министра (из числа членов законодательного собрания) и министров по представлению премьера.
С 2015 года пост президента Турецкой Республики Северного Кипра занимает Мустафа Акынджи.
Непризнанное государство в значительной мере зависит от турецкой экономической помощи.
Валовой внутренний продукт ТРСК составляет 3,7 миллиарда долларов.
В экономике ТРСК доминирует сфера обслуживания (70% ВВП), также развито сельское хозяйство и легкая промышленность. Локомотивом сферы обслуживания являются туризм и образование.
Вклад образования в ВВП Турецкой Республики Северного Кипра – 10%. В ТРСК открыты более 20 университетов, в которых учатся более 100 тысяч студентов.
В 2019 году доход непризнанной республики от сферы высшего образования оценивался в один миллиард долларов, в 2018 году он составил 800 миллионов долларов.
Согласно официальным данным, в 2019 году туристическая отрасль принесла непризнанной республике более 900 миллионов долларов.
По данным департамента туризма, в 2019 году ТРСК посетило более 1,7 миллиона туристов, из них 1,35 миллиона – граждане Турции и более 390 тысяч – туристы из других зарубежных стран.
Доля сельского хозяйства в ВВП составляет 6,2% (данные на 2018 год). Основные сельскохозяйственные культуры, выращиваемые в ТРСК, – зерно, фрукты (преимущественно цитрусовые) и овощи.
С 1975 года под эгидой ООН ведутся переговоры по объединению Кипра, которые неоднократно прерывались, в очередной раз – в июле 2017 года.
После провала очередного раунда стороны ведут консультации об их возобновлении. На неформальной трехсторонней встрече лидеров двух общин и генсека ООН 25 ноября 2019 года в Берлине было решено стремиться к их возобновлению.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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