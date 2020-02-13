Кипр, входивший в состав английских колониальных владений, получил независимость 16 августа 1960 года. Юридическим оформлением предоставления независимости стали Цюрихско-лондонские соглашения 1959 года, значительно ограничившие суверенитет республики.

Согласно этим документам, Великобритании, Греции Турции был предоставлен статус гарантов "независимости, территориальной целостности и безопасности" Кипра, что предполагало возможность вмешательства этих государств в его внутренние дела.

Путчисты во главе с Никосом Сампсоном захватили столичный аэропорт , правительственную радиостанцию, президентский дворец, ряд административных учреждений в Никосии.

В ответ Турция, сославшись на Цюрихско-лондонские соглашения, воспользовалась статусом государства-гаранта безопасности Кипра и под предлогом защиты конституционных прав турок-киприотов ввела на остров свои войска, заняв около 37% территории Республики Кипр. Более 160 тысяч греков-киприотов были вынуждены покинуть места своего проживания в северной части Кипра, куда в свою очередь перебрались проживавшие на юге турки-киприоты.

13 февраля 1975 года руководство турецкой общины провозгласило в одностороннем порядке в северной части острова так называемое "Турецкое федеративное государство Кипр", первым президентом которого был избран Рауф Денкташ

15 ноября 1983 года законодательная ассамблея "Турецкого федеративного государства Кипр" провозгласила в одностороннем порядке так называемое независимое турецко-кипрское государство – "Турецкую Республику Северного Кипра" (ТРСК).

Турецкая Республика Северного Кипра отделена от остальной части Кипра буферной зоной.

Линию, разделяющую остров на два сектора (так называемая "Зеленая линия" – Green Line), охраняет контингент Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре (UNFICYP). "Зеленая линия" проходит и через исторический центр островной столицы Никосии – туристическую и торговую улицу Ледра.

В настоящее время только Турция официально признает Северный Кипр и поддерживает с ним дипломатические отношения на уровне посольств. Несколько государств имеют официальные или неофициальные представительства : США, Германия, Италия, Австралия, Великобритания, Франция и ЕС в целом.

Сама непризнанная республика также имеет ряд консульств в Турции . В некоторых странах у ТРСК есть неофициальные представительства, которые де-факто являются посольствами и консульствами. Турция представляет интересы ТРСК в странах, где нет таких представительств.

Столицей ТРСК считается северная часть Никосии – столицы Республики Кипр (турецкое название Лефкоша).

Официальный язык – турецкий. Широко распространен английский язык.

Конституция от 5 мая 1985 года определяет государственное устройство как парламентскую демократию.

Исполнительная власть принадлежит президенту и совету министров . Законодательная власть в республике осуществляется законодательным собранием из 50 депутатов. Президент назначает премьер-министра (из числа членов законодательного собрания) и министров по представлению премьера.

С 2015 года пост президента Турецкой Республики Северного Кипра занимает Мустафа Акынджи

Непризнанное государство в значительной мере зависит от турецкой экономической помощи.

В 2019 году доход непризнанной республики от сферы высшего образования оценивался в один миллиард долларов, в 2018 году он составил 800 миллионов долларов.

Согласно официальным данным, в 2019 году туристическая отрасль принесла непризнанной республике более 900 миллионов долларов

С 1975 года под эгидой ООН ведутся переговоры по объединению Кипра, которые неоднократно прерывались , в очередной раз – в июле 2017 года.

После провала очередного раунда стороны ведут консультации об их возобновлении. На неформальной трехсторонней встрече лидеров двух общин и генсека ООН 25 ноября 2019 года в Берлине было решено стремиться к их возобновлению