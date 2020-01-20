Посольство России на Кипре опровергло сообщения о планах признать ТРСК

АФИНЫ, 20 янв - РИА Новости. Посольство России в Никосии опровергло публикацию турецкой газеты с сообщением о якобы планах Москвы признать так называемую Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) на оккупированной части острова.
"Публикация не соответствует действительности", - заявили РИА Новости в посольстве.
"Россия планирует признать псевдогосударство, в обмен Турция предложит сотрудничество в Восточном Средиземноморье", - сообщают греческие СМИ со ссылкой на турецкое печатное издание.
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Атабай якобы считает, что это поможет снять барьеры для сотрудничества в Сирии и на Ближнем Востоке, а в обмен Турция может признать Абхазию и предоставить России военную базу на оккупированной территории, а также материально-техническую базу в Карпасии (полуостров на севере Кипра), чтобы Москва могла использовать ее для восстановления Сирии, сообщили средства массовой информации.
Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. Турецкие вооруженные силы в ночь на 21 июля 1974 года вторглись на север Кипра и оккупировали 37% территории страны. Предлогом для вторжения стала попытка государственного переворота на Кипре 15 июля 1974 года при участии греческих военных. В оправдание оккупации Турция ссылается на международные договоры о предоставлении независимости Кипру, предусматривающие право трех стран-гарантов на вмешательство во внутренние дела Кипра и размещение небольших военных контингентов на острове.
Против турецкого вторжения выступило все международное сообщество. Совет безопасности ООН и Генеральная ассамблея ООН приняли ряд резолюций по деоккупации и объединению острова, но Турция отказывается их выполнять и выводить войска.
В 1983 году на севере острова была провозглашена "Турецкая республика Северного Кипра", непризнанная мировым сообществом.
Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. После провала очередного раунда в 2017 году стороны ведут консультации об их возобновлении. На неформальной трехсторонней встрече лидеров двух общин и генсека ООН 25 ноября 2019 года в Берлине было решено стремиться к их возобновлению.
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