Посольство России на Кипре опровергло сообщения о планах признать ТРСК

АФИНЫ, 20 янв - РИА Новости. Посольство Посольство России в Никосии опровергло публикацию турецкой газеты с сообщением о якобы планах Москвы признать так называемую Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) на оккупированной части острова.

"Публикация не соответствует действительности", - заявили РИА Новости в посольстве.

В понедельник сначала на сайте кипрского телеканала Sigma , а затем и в других кипрских и греческих СМИ появилось изложение статьи из оппозиционной турецкой газеты Sozcu с заявлением бывшего начальника внутренней безопасности Генштаба сухопутных войск Турции Унала Атабая.

"Россия планирует признать псевдогосударство, в обмен Турция предложит сотрудничество в Восточном Средиземноморье", - сообщают греческие СМИ со ссылкой на турецкое печатное издание.

Атабай якобы считает, что это поможет снять барьеры для сотрудничества в Сирии и на Ближнем Востоке, а в обмен Турция может признать Абхазию и предоставить России военную базу на оккупированной территории, а также материально-техническую базу в Карпасии (полуостров на севере Кипра), чтобы Москва могла использовать ее для восстановления Сирии, сообщили средства массовой информации.

Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. Турецкие вооруженные силы в ночь на 21 июля 1974 года вторглись на север Кипра и оккупировали 37% территории страны. Предлогом для вторжения стала попытка государственного переворота на Кипре 15 июля 1974 года при участии греческих военных. В оправдание оккупации Турция ссылается на международные договоры о предоставлении независимости Кипру, предусматривающие право трех стран-гарантов на вмешательство во внутренние дела Кипра и размещение небольших военных контингентов на острове.

Против турецкого вторжения выступило все международное сообщество. Совет безопасности ООН и Генеральная ассамблея ООН приняли ряд резолюций по деоккупации и объединению острова, но Турция отказывается их выполнять и выводить войска.

В 1983 году на севере острова была провозглашена "Турецкая республика Северного Кипра", непризнанная мировым сообществом.