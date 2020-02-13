Дело гражданина России Андрея Тюрина в США

С момента экстрадиции россиянин содержится в тюрьме Нижнего Манхэттена . Согласно версии прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, Тюрин якобы принимал участие в "глобальной хакерской кампании" против крупных финансовых институтов, брокерских фирм, новостных агентств и других компаний, включая Fidelity Investments, E-Trade Financial и Dow Jones & Co.

Он был привлечен к ответственности по тому же делу, по которому проходят израильтяне Гери Шалон и Зив Оренстайн, а также американец Джошуа Аарон

Гери Шалон, которого следствие считает руководителем преступной группы, и Зив Оренстайн были арестованы в Израиле в июле 2015 года и экстрадированы в Америку. Джошуа Аарон поначалу скрылся в России, но потом сдался властям США.

Имена Тюрина и его подельников фигурируют в деле о крупнейшей в истории США краже клиентских данных. В 2014 году о ней заявил банк JPMorgan Chase. В частности, были похищены данные 76 миллионов физических и 7 миллионов юридических лиц. Помимо банковской информации, злоумышленники получили доступ к именам, адресам, телефонам и электронным ящикам клиентов.

В опубликованном минюстом США обвинении в адрес Тюрина приводятся выдержки из его переписки с другим участником схемы. В июле 2014 года он писал, что нашел базы данных в системах "Жертвы-1" (по описанию ущерба это совпадает с JPMorgan Chase), а 1 августа того же года сообщал, что скачал 90% информации. По данным обвинения, для взлома и кражи информации они использовали египетские сервера, от которых отказались сразу после появления публикаций о краже данных из банка.

Кроме этого фигуранты создали схему похищения информации о планах компаний до ее официальной публикации и использовали это для извлечения выгоды, продавая это биржевым игрокам. Или влияли на стоимость акций путем рассылки информационным ресурсам поддельных пресс-релизов.

По данным следствия, в списке обвинений также присутствует организация нелегальных онлайн-казино в США, кибератаки на ресурсы конкурентов в этой сфере, организация международных криминальных платежных схем и другие. Последние использовались продавцами поддельных лекарств, распространителями вредоносного программного обеспечения, а также для обеспечения деятельности онлайн-казино и биткойновой биржи, принадлежавшей одному из участников группы.

8 сентября 2018 года Андрей Тюрин был доставлен в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка, где заявил судье-магистрату, что не признает себя виновным. Защита обвиняемого подала ходатайство об освобождении Тюрина под залог, однако суд ответил отказом. Американские власти выразили намерение взыскать с обвиняемого собственность, полученную в результате преступной деятельности или собственность, эквивалентную ее стоимости.

В сентябре 2019 года во время заседания в федеральном суде Манхэттена Тюрин признал себя виновным по шести пунктам обвинения, включая взлом компьютерных сетей финансовых компаний для получения персональных данных их клиентов и поиска потенциальных жертв мошеннических схем, мошенничество с использованием электронных средств сообщения, преступный сговор с целью осуществить мошенничество с ценными бумагами и сговор с целью нарушения законодательства против незаконного игорного бизнеса, онлайн-продажа контрафактных фармацевтических препаратов и вредоносного программного обеспечения. Он согласился выплатить властям США около 19,2 миллиона долларов