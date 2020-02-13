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Дело гражданина России Андрея Тюрина в США
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РИА Новости

Дело гражданина России Андрея Тюрина в США

01:33 13.02.2020
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© AP Photo / Jacquelyn MartinСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Гражданин России Андрей Тюрин был задержан в Грузии по запросу США в декабре 2017 года и отправлен в предэстрадиционное заключение.
Экстрадицию россиянина, кроме американской стороны, также требовала Россия. Первоначальный обвинительный акт был составлен еще 27 октября 2015 года.
Окончательное решение экстрадировать россиянина в США было принято министром юстиции Грузии. Тюрин был экстрадирован 7 сентября 2018 года.
С момента экстрадиции россиянин содержится в тюрьме Нижнего Манхэттена. Согласно версии прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, Тюрин якобы принимал участие в "глобальной хакерской кампании" против крупных финансовых институтов, брокерских фирм, новостных агентств и других компаний, включая Fidelity Investments, E-Trade Financial и Dow Jones & Co.
Он был привлечен к ответственности по тому же делу, по которому проходят израильтяне Гери Шалон и Зив Оренстайн, а также американец Джошуа Аарон.
Гери Шалон, которого следствие считает руководителем преступной группы, и Зив Оренстайн были арестованы в Израиле в июле 2015 года и экстрадированы в Америку. Джошуа Аарон поначалу скрылся в России, но потом сдался властям США.
Преступная деятельность, в которой подозревают Тюрина, продолжалась с 2012 года по июль 2015 года. Он якобы пользовался серверами в Египте, Чехии, Южной Африке, Бразилии, Турции и в других странах.
Имена Тюрина и его подельников фигурируют в деле о крупнейшей в истории США краже клиентских данных. В 2014 году о ней заявил банк JPMorgan Chase. В частности, были похищены данные 76 миллионов физических и 7 миллионов юридических лиц. Помимо банковской информации, злоумышленники получили доступ к именам, адресам, телефонам и электронным ящикам клиентов.
В опубликованном минюстом США обвинении в адрес Тюрина приводятся выдержки из его переписки с другим участником схемы. В июле 2014 года он писал, что нашел базы данных в системах "Жертвы-1" (по описанию ущерба это совпадает с JPMorgan Chase), а 1 августа того же года сообщал, что скачал 90% информации. По данным обвинения, для взлома и кражи информации они использовали египетские сервера, от которых отказались сразу после появления публикаций о краже данных из банка.
Кроме этого фигуранты создали схему похищения информации о планах компаний до ее официальной публикации и использовали это для извлечения выгоды, продавая это биржевым игрокам. Или влияли на стоимость акций путем рассылки информационным ресурсам поддельных пресс-релизов.
По данным следствия, в списке обвинений также присутствует организация нелегальных онлайн-казино в США, кибератаки на ресурсы конкурентов в этой сфере, организация международных криминальных платежных схем и другие. Последние использовались продавцами поддельных лекарств, распространителями вредоносного программного обеспечения, а также для обеспечения деятельности онлайн-казино и биткойновой биржи, принадлежавшей одному из участников группы.
8 сентября 2018 года Андрей Тюрин был доставлен в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка, где заявил судье-магистрату, что не признает себя виновным. Защита обвиняемого подала ходатайство об освобождении Тюрина под залог, однако суд ответил отказом. Американские власти выразили намерение взыскать с обвиняемого собственность, полученную в результате преступной деятельности или собственность, эквивалентную ее стоимости.
В сентябре 2019 года во время заседания в федеральном суде Манхэттена Тюрин признал себя виновным по шести пунктам обвинения, включая взлом компьютерных сетей финансовых компаний для получения персональных данных их клиентов и поиска потенциальных жертв мошеннических схем, мошенничество с использованием электронных средств сообщения, преступный сговор с целью осуществить мошенничество с ценными бумагами и сговор с целью нарушения законодательства против незаконного игорного бизнеса, онлайн-продажа контрафактных фармацевтических препаратов и вредоносного программного обеспечения. Он согласился выплатить властям США около 19,2 миллиона долларов.
Приговор Андрею Тюрину будет оглашен 13 февраля 2020 года. За все эпизоды ему грозит до 97 лет заключения. По информации Bloomberg, обвинение будет требовать для Тюрина 15-20 лет тюрьмы.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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