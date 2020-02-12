Госдеп раскритиковал действия Турции в Ливии

ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. США не поддерживают действия США не поддерживают действия Турции Ливии и пытаются отговорить их от проводимых действий, заявил помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер, выступая в комитете сената по иностранным делам.

"Нет, мы пытаемся разубедить их от этого", - сказал он, отвечая на вопрос сенатора, поддерживают ли США действия Турции в Ливии. По его словам, США "работали над тем, чтобы разубедить Турцию от размещения войск в Ливии".

Шенкер отметил, что задействование турецких сил в Ливии установило "статус-кво" в стране, ослабив позиции командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифа Хафтара.

Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Турция не намерена покидать Ливию до тех пор, пока там не установится стабильность.

В конце ноября 2019 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Файез Саррадж, глава ПНС Ливии, контролирующего лишь часть территории страны, подписали вызвавшие осуждение в регионе меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. После одобрения турецким парламентом 2 января оказания военной поддержки Ливии Анкара 6 января заявила, что направила военных на помощь Сарраджу. В понедельник Эрдоган заявил, что Турция пока не отправляла войска в Ливию, там присутствуют лишь турецкие военные советники.