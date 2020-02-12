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Госдеп раскритиковал действия Турции в Ливии
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РИА Новости

Госдеп раскритиковал действия Турции в Ливии

23:37 12.02.2020
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© AP PhotoТанки турецкой армии
Танки турецкой армии
© AP Photo
ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. США не поддерживают действия Турции в Ливии и пытаются отговорить их от проводимых действий, заявил помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер, выступая в комитете сената по иностранным делам.
"Нет, мы пытаемся разубедить их от этого", - сказал он, отвечая на вопрос сенатора, поддерживают ли США действия Турции в Ливии. По его словам, США "работали над тем, чтобы разубедить Турцию от размещения войск в Ливии".
Шенкер отметил, что задействование турецких сил в Ливии установило "статус-кво" в стране, ослабив позиции командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифа Хафтара.
Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Турция не намерена покидать Ливию до тех пор, пока там не установится стабильность.
Танки турецкой армии
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В конце ноября 2019 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Файез Саррадж, глава ПНС Ливии, контролирующего лишь часть территории страны, подписали вызвавшие осуждение в регионе меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. После одобрения турецким парламентом 2 января оказания военной поддержки Ливии Анкара 6 января заявила, что направила военных на помощь Сарраджу. В понедельник Эрдоган заявил, что Турция пока не отправляла войска в Ливию, там присутствуют лишь турецкие военные советники.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.
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Обострение конфликта в ЛивииХалифа ХафтарГосударственный департамент СШАЛивияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
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