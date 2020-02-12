Госдеп раскритиковал действия Турции в Ливии

"Нет, мы пытаемся разубедить их от этого", - сказал он, отвечая на вопрос сенатора, поддерживают ли США действия Турции в Ливии. По его словам, США "работали над тем, чтобы разубедить Турцию от размещения войск в Ливии".
Шенкер отметил, что задействование турецких сил в Ливии установило "статус-кво" в стране, ослабив позиции командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифа Хафтара.
Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Турция не намерена покидать Ливию до тех пор, пока там не установится стабильность.
В конце ноября 2019 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Файез Саррадж, глава ПНС Ливии, контролирующего лишь часть территории страны, подписали вызвавшие осуждение в регионе меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. После одобрения турецким парламентом 2 января оказания военной поддержки Ливии Анкара 6 января заявила, что направила военных на помощь Сарраджу. В понедельник Эрдоган заявил, что Турция пока не отправляла войска в Ливию, там присутствуют лишь турецкие военные советники.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.
10 февраля, 13:43Посол Италии прокомментировал итоги конференции в Берлине по Ливии