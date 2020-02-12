Тимошенко заявила, что Зеленский "ломает хребет" Украине

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Лидер украинской парламентской фракции "Батькивщина" Лидер украинской парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что президент Владимир Зеленский "сломает хребет" Украине, если подпишет законопроект об открытии рынка сельхозземли, так как в стране "не останется суверенитета и государственности".

Ранее парламент приступил к рассмотрению в окончательном чтении законопроекта, который отменяет с 1 октября мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Оппозиционные политики, в том числе Тимошенко, блокировали трибуну и бурно выступали против принятия законопроекта.

"Зеленскому кажется, что он пришел к своей фракции в парламент и ни с кем больше не встретился, чтобы ломать фракцию через колено. Но он не фракцию через колено ломает, он Украине ломает хребет", - сказала Тимошенко в эфире канала "Наш"

Если он через такое давление, через надругательство и насилие протянет этот закон о продаже земли, на Украине закончится суверенитет, закончится наша государственность. И не только у нас будет большая беда, но и у всех последующих поколений. Юлия Тимошенко лидер украинской парламентской фракции "Батькивщина" лидер украинской парламентской фракции "Батькивщина"

Она также рассказала, что вела переговоры с другими фракциями Верховной рады, уговаривая депутатов не голосовать за этот законопроект - но пропрезидентская "Слуга народа" и партия певца Святослава Вакарчука "Голос" пока непреклонны.

"Партия "Солидарность" (экс-президента Петра) Порошенко не будет голосовать, потому что я провела переговоры и убедила этого не делать. Фракция "За будущее", мы четко знаем, что они ни одного голоса не дадут. Что касается фракции "Голос", к сожалению, они заявили, что они за продажу земли. Они сейчас, наоборот, лоббируют этот вопрос", - сказала Тимошенко.

"ОПЗЖ ("Оппозиционная платформа – За жизнь") будут все против тотально, ни одного голоса они не дадут", - добавила она.

Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 18 лет. МВФ ждет от Киева земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В прошлом парламенте по этому вопросу не было консенсуса - ряд фракций выступали против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.

Власти Украины заверяют, что вопрос о продаже земли иностранцам будет вынесен на всеукраинский референдум, до положительного решения на референдуме продажа и покупка земли иностранцам будет запрещена.