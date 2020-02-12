Тимошенко заявила, что Зеленский "ломает хребет" Украине

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Лидер украинской парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что президент Владимир Зеленский "сломает хребет" Украине, если подпишет законопроект об открытии рынка сельхозземли, так как в стране "не останется суверенитета и государственности".
Ранее парламент приступил к рассмотрению в окончательном чтении законопроекта, который отменяет с 1 октября мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Оппозиционные политики, в том числе Тимошенко, блокировали трибуну и бурно выступали против принятия законопроекта.
"Зеленскому кажется, что он пришел к своей фракции в парламент и ни с кем больше не встретился, чтобы ломать фракцию через колено. Но он не фракцию через колено ломает, он Украине ломает хребет", - сказала Тимошенко в эфире канала "Наш".
Если он через такое давление, через надругательство и насилие протянет этот закон о продаже земли, на Украине закончится суверенитет, закончится наша государственность. И не только у нас будет большая беда, но и у всех последующих поколений.
Она также рассказала, что вела переговоры с другими фракциями Верховной рады, уговаривая депутатов не голосовать за этот законопроект - но пропрезидентская "Слуга народа" и партия певца Святослава Вакарчука "Голос" пока непреклонны.
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"Партия "Солидарность" (экс-президента Петра) Порошенко не будет голосовать, потому что я провела переговоры и убедила этого не делать. Фракция "За будущее", мы четко знаем, что они ни одного голоса не дадут. Что касается фракции "Голос", к сожалению, они заявили, что они за продажу земли. Они сейчас, наоборот, лоббируют этот вопрос", - сказала Тимошенко.
"ОПЗЖ ("Оппозиционная платформа – За жизнь") будут все против тотально, ни одного голоса они не дадут", - добавила она.
Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 18 лет. МВФ ждет от Киева земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В прошлом парламенте по этому вопросу не было консенсуса - ряд фракций выступали против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.
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Власти Украины заверяют, что вопрос о продаже земли иностранцам будет вынесен на всеукраинский референдум, до положительного решения на референдуме продажа и покупка земли иностранцам будет запрещена.
Опрос социологической группы "Социс" в декабре выявил, что более 60% жителей Украины выступают против рынка земли и почти 75% опрошенных требуют референдума по этому вопросу. Митинги против открытия земельного рынка неоднократно проходили у здания Верховной рады.