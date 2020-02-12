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Житель Волгограда устроил стрельбу в офисе во время праздника
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РИА Новости

Житель Волгограда устроил стрельбу в офисе во время праздника

22:27 12.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ВОЛГОГРАД, 12 фев - РИА Новости. Житель Волгограда во время праздника в офисе устроил стрельбу из охолощенного автомата, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
По информации ведомства, в среду вечером в полицию поступило сообщение о стрельбе в офисе на улице Ангарская в Волгограде.
"В офисе по улице Ангарская во время торжества гражданин 1997 года рождения произвел выстрелы из охолощенного (небоевого - ред.) автомата АКСУ", - заявили РИА Новости в полиции.
По словам собеседника агентства, стрелявший задержан и доставлен в отдел, проводится проверка.
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)ВолгоградПроисшествия
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