Житель Волгограда устроил стрельбу в офисе во время праздника

ВОЛГОГРАД, 12 фев - РИА Новости. Житель Волгограда во время праздника в офисе устроил стрельбу из охолощенного автомата, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
По информации ведомства, в среду вечером в полицию поступило сообщение о стрельбе в офисе на улице Ангарская в Волгограде.
"В офисе по улице Ангарская во время торжества гражданин 1997 года рождения произвел выстрелы из охолощенного (небоевого - ред.) автомата АКСУ", - заявили РИА Новости в полиции.
По словам собеседника агентства, стрелявший задержан и доставлен в отдел, проводится проверка.