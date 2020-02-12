Украинский депутат извинился за слова о подаче воды в Крым

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Лидер украинской парламентской фракции "Слуга народа" Лидер украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия извинился за свои слова о том, что Киев мог бы возобновить подачу воды в Крым в обмен на "большое преимущество" в переговорах по Донбассу

"Хочу принести извинения гражданам Украины, переселенцам, крымчанам, которых могли оскорбить мои слова, даже несмотря на то что они были вырваны из общего контекста и на самом деле были трактовкой предположений, озвученных не мной", — написал он в фейсбуке.

Арахамия заявил, что эта идея была озвучена ведущим телеканала "Прямой" и не принадлежит ему. Он добавил, что во фракции никогда не обсуждали вопрос обмена поставок воды в Крым на уступки в переговорах.

"Вопрос был сформулирован так, будто альтернативных вариантов не существует, и я ответил, что буду считать это достаточным компромиссом. И трижды повторил, что это моя личная позиция", — говорится в посте.

Депутат отметил, что подобные вопросы нельзя обсудить "за 30 секунд на ток-шоу".

Накануне во время выступления на украинском телеканале Арахамия заявил, что в обмен на поставки воды в Крым Киеву следует потребовать контроля над границей и отвода "вооруженных формирований к Ростову". При этом в Минских соглашениях указано, что Украина восстановит контроль над госграницей во всей зоне конфликта только после того, как завершатся местные выборы в Донбассе.

Ранее глава бюджетного комитета Верховной рады Юрий Аристов рассказал о возможности продавать воду на полуостров. В Госдуме отметили, что это может быть обоюдовыгодным сотрудничеством, так как участие в водоснабжении Крыма в первую очередь выгодно украинской стороне.

Водоснабжение Крыма

Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, который идет от Днепра. Однако после вхождения полуострова в состав России в 2014 году подача воды по каналу полностью прекратилась.