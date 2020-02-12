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Украинский депутат извинился за слова о подаче воды в Крым
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РИА Новости

Украинский депутат извинился за слова о подаче воды в Крым

22:10 12.02.2020 (обновлено: 22:46 12.02.2020)
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкСимферопольское водохранилище
Симферопольское водохранилище
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Лидер украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия извинился за свои слова о том, что Киев мог бы возобновить подачу воды в Крым в обмен на "большое преимущество" в переговорах по Донбассу.
"Хочу принести извинения гражданам Украины, переселенцам, крымчанам, которых могли оскорбить мои слова, даже несмотря на то что они были вырваны из общего контекста и на самом деле были трактовкой предположений, озвученных не мной", — написал он в фейсбуке.
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Арахамия заявил, что эта идея была озвучена ведущим телеканала "Прямой" и не принадлежит ему. Он добавил, что во фракции никогда не обсуждали вопрос обмена поставок воды в Крым на уступки в переговорах.
"Вопрос был сформулирован так, будто альтернативных вариантов не существует, и я ответил, что буду считать это достаточным компромиссом. И трижды повторил, что это моя личная позиция", — говорится в посте.
Депутат отметил, что подобные вопросы нельзя обсудить "за 30 секунд на ток-шоу".
Накануне во время выступления на украинском телеканале Арахамия заявил, что в обмен на поставки воды в Крым Киеву следует потребовать контроля над границей и отвода "вооруженных формирований к Ростову". При этом в Минских соглашениях указано, что Украина восстановит контроль над госграницей во всей зоне конфликта только после того, как завершатся местные выборы в Донбассе.
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Водоснабжение Крыма

Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, который идет от Днепра. Однако после вхождения полуострова в состав России в 2014 году подача воды по каналу полностью прекратилась.
Проблему водоснабжения удалось решить бурением новых артезианских скважин, а также переброской воды по реке Биюк-Карасу и по каналу на восток Крыма. Его южные и центральные районы обеспечиваются водой естественных водохранилищ.
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Давид АрахамияСитуация на УкраинеДнепр (река)Госдума РФВерховная Рада УкраиныКрымРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Искать правду в словах украинских политиков - это как искать иголку в стогу сена, а особо когда её там и нет. Сегодня скажу одно, завтра другое, не прокатило - вырвано из контекста и вообще кто то что то напридумывал... Цирк отдыхает. А зрителей уже и не жаль - они уже давно верят что иллюзия и есть настоящее чудо...
12 февраля, 23:19
АМАлександр Михайлов
6000101
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