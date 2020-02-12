Генсек НАТО призвал остановить удары по мирным жителям в Идлибе

БРЮССЕЛЬ, 12 фев - РИА Новости. Министры обороны стран НАТО обсуждали на встрече в среду ситуацию в сирийском городе Идлиб и призвали остановить удары по гражданскому населению, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам министерской встречи.
"Ситуация в Идлибе обсуждалась сегодня на встрече. То, что мы наблюдаем там сейчас, это последствия жестокого применения насилия, чудовищных нападений на гражданское население, неизбирательных ударов. Мы считаем это неприемлемым, мы призываем режим (президента Сирии Башара) Асада прекратить такого рода нападения", - сказал генсек.
Во вторник он в преддверии заседания министров обороны выступил с таким же призывом. Столтенберг добавил, что НАТО полностью поддерживает усилия ООН, направленные на преодоление конфликта.
В Москве ранее обращали внимание, что сирийская армия в Идлибе наносит удары по террористам, а не по гражданским.