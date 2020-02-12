Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-12T21:59+0300
https://ria.ru/20200212/1564628080.html
Генсек НАТО призвал остановить удары по мирным жителям в Идлибе
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564549393_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_bdf0a999d3d80cddcd19df824cda4446.jpg
РИА Новости

Генсек НАТО призвал остановить удары по мирным жителям в Идлибе

21:45 12.02.2020 (обновлено: 21:59 12.02.2020)
1823
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 12 фев - РИА Новости. Министры обороны стран НАТО обсуждали на встрече в среду ситуацию в сирийском городе Идлиб и призвали остановить удары по гражданскому населению, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам министерской встречи.
"Ситуация в Идлибе обсуждалась сегодня на встрече. То, что мы наблюдаем там сейчас, это последствия жестокого применения насилия, чудовищных нападений на гражданское население, неизбирательных ударов. Мы считаем это неприемлемым, мы призываем режим (президента Сирии Башара) Асада прекратить такого рода нападения", - сказал генсек.
Во вторник он в преддверии заседания министров обороны выступил с таким же призывом. Столтенберг добавил, что НАТО полностью поддерживает усилия ООН, направленные на преодоление конфликта.
В Москве ранее обращали внимание, что сирийская армия в Идлибе наносит удары по террористам, а не по гражданским.
Турецкий военный в провинции Идлиб
Вчера, 19:45Война в Сирии
Минобороны ответило на обвинения Турции в ударах в Сирии
2633312326
Обсудить 5
Война в СирииВойна в СирииИдлиб (мухафаза)НАТОСирияЙенс СтолтенбергВ мире
Рекомендуем
Военный конвой США и местные жители в районе города Эль-Камышлы в Сирии
Минобороны РФ рассказало об инциденте с военными из США в Сирии
Колонна турецкой техники входит в провинцию Идлиб. Кадры Минобороны РФ
Опубликовано видео движущейся в Идлиб колонны турецкой техники
Турецкий военный в провинции Идлиб
Минобороны ответило на обвинения Турции в ударах в Сирии
Военный конвой США в районе города Эль-Камышлы в Сирии
Военные из США открыли стрельбу по гражданским при конфликте в Сирии
Президент США Дональд Трамп
Трамп призвал сенат не принимать резолюцию против войны с Ираном
Симферопольское водохранилище
Украинский депутат извинился за слова о подаче воды в Крым
Турецкий военный в провинции Идлиб
Кремль ответил Эрдогану на обвинения в атаках на гражданских в Сирии
Турецкий военный в провинции Идлиб
Турция перебрасывает ракетные комплексы в Идлиб
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили вероятность вмешательства США в ситуацию в Идлибе
Сирийские военные в провинции Алеппо
И.о. губернатора Идлиба: власти контролируют трассу Дамаск-Алеппо
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов в здании суда
Покончившему с собой Свиридову оставалось жить год, рассказал адвокат
Президент Азербайджана Ильхам Алиев перед началом 5-го Саммита Восточного партнерства в Брюсселе
Алиев прокомментировал отчет ОБСЕ о выборах в Азербайджане
Сергей Нарышкин
Нарышкин: Польша стала пособницей нацистской Германии еще в 1934 году
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила обращение Турции к НАТО за поддержкой по Идлибу
Такси
Депутат дал рекомендации таксистам на случай, если пассажиры их бьют
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:21СК проверяет информацию об отравлении наркотиками в СИЗО Москвы
15:21Эксперт: россияне стали реже путешествовать из-за коронавируса
15:20В "Газпроме" рассказали о ходе переговоров по "Силе Сибири — 2"
15:19В Японии подтвердили первый случай смерти от нового коронавируса
15:19Путин прокомментировал работу над поправками в Конституцию
15:17В "Газпроме" оценили поддержку "Северного потока — 2" странами ЕС
15:17Финляндия внесет коронавирус в список особо опасных болезней
15:16В Якутии три человека погибли в ДТП с микроавтобусом
15:12Минюст Белоруссии пообещал сделать герб страны более миролюбивым
15:12В Амстердаме в офисном здании взорвалось письмо с бомбой
15:11Сейм Латвии утвердил роспуск Рижской думы
15:09Россиянин Прозоров получил 14 лет колонии за госизмену
15:06Центробанк хочет дать призывникам право на кредитные каникулы
15:06Здание Amazon в Мадриде эвакуировали из-за угрозы "минирования"
15:05В ДНР заявили об усилении интенсивности обстрелов со стороны силовиков
15:02Правительство хочет купить Сбербанк как можно быстрее, заявил Силуанов
15:01Министр финансов Британии подал в отставку
15:00Москва опровергла сообщение о встрече глав МИД России и Польши
14:58Сирийский парламент признал геноцид армян в Османской империи
14:57Врачи назвали продукты, способные сделать человека счастливее
Лента новостейМолния