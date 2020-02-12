Генсек НАТО призвал остановить удары по мирным жителям в Идлибе

"Ситуация в Идлибе обсуждалась сегодня на встрече. То, что мы наблюдаем там сейчас, это последствия жестокого применения насилия, чудовищных нападений на гражданское население, неизбирательных ударов. Мы считаем это неприемлемым, мы призываем режим (президента Сирии Башара) Асада прекратить такого рода нападения", - сказал генсек.