НАТО возьмет на себя все функции подготовки иракских военных

БРЮССЕЛЬ, 12 фев - РИА Новости. НАТО в рамках деятельности в Ираке планирует взять на себя все текущие учебные мероприятия, которые ранее выполняли силы международной коалиции под руководством США по борьбе с ИГ* (террористическая организация, запрещена в России - ред.), заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам министерской встречи в Брюсселе.

"Министры подтвердили поддержку Ирака и договорились активизировать миссию НАТО по учебной подготовке, а также что НАТО возьмет на себя текущие учебные мероприятия по коалиции", - сказал генсек Североатлантического альянса. По его словам, альянс будет изучать, что еще можно сделать в рамках такого сотрудничества.

"НАТО находится в Ираке по приглашению иракского правительства, и мы будем оставаться в Ираке только до тех пор, пока действует такое приглашение. НАТО уважает суверенитет и целостность Ирака, вся деятельность будет осуществляться в согласии и координации с иракским правительством", - добавил Столтенберг.

Иракский парламент в начале января потребовал вывести все иностранные войска со своей территории после несанкционированной Багдадом атаки США у столичного аэропорта, в результате которой были убиты иранский генерал Касем Сулеймани и один из лидеров иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

Ранее Багдад заявлял, что новая форма сотрудничества этой арабской страны с НАТО должна быть выстроена таким образом, чтобы соблюдался суверенитет Ирака.