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НАТО возьмет на себя все функции подготовки иракских военных
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РИА Новости

НАТО возьмет на себя все функции подготовки иракских военных

21:13 12.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 12 фев - РИА Новости. НАТО в рамках деятельности в Ираке планирует взять на себя все текущие учебные мероприятия, которые ранее выполняли силы международной коалиции под руководством США по борьбе с ИГ* (террористическая организация, запрещена в России - ред.), заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам министерской встречи в Брюсселе.
"Министры подтвердили поддержку Ирака и договорились активизировать миссию НАТО по учебной подготовке, а также что НАТО возьмет на себя текущие учебные мероприятия по коалиции", - сказал генсек Североатлантического альянса. По его словам, альянс будет изучать, что еще можно сделать в рамках такого сотрудничества.
"НАТО находится в Ираке по приглашению иракского правительства, и мы будем оставаться в Ираке только до тех пор, пока действует такое приглашение. НАТО уважает суверенитет и целостность Ирака, вся деятельность будет осуществляться в согласии и координации с иракским правительством", - добавил Столтенберг.
Иракский парламент в начале января потребовал вывести все иностранные войска со своей территории после несанкционированной Багдадом атаки США у столичного аэропорта, в результате которой были убиты иранский генерал Касем Сулеймани и один из лидеров иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.
Ранее Багдад заявлял, что новая форма сотрудничества этой арабской страны с НАТО должна быть выстроена таким образом, чтобы соблюдался суверенитет Ирака.
В Ираке находятся порядка 500 военнослужащих НАТО, которые занимаются обучением иракских военных. Они действуют отдельно от международной коалиции по борьбе с запрещенной в России ИГ, которую возглавляют США.

*Террористическая организация, запрещенная в России
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
19:50
Генсек НАТО примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности
0200116
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НАТОИракЙенс СтолтенбергВ мире
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