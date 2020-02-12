В Азербайджане началось расследование нарушений на выборах в парламент

БАКУ, 12 фев - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Центральная избирательная комиссия приступила к расследованию нарушений на внеочередных парламентских выборах.
"Если есть нарушения, это будет расследовано. Я знаю, что ЦИК уже приступила к активному расследованию, собирает информацию с мест. Мы сами заинтересованы в том, чтобы виновники понесли наказание и такого рода случаи не повторялись",- сказал Алиев на встрече с молодёжью в Кюрдемирском районе.
Внеочередные выборы в парламент Азербайджана прошли 9 февраля. Число мандатов правящей партии "Новый Азербайджан" в новом парламенте выросло и составит свыше 70 из 125.
Специальный координатор миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Артур Герасимов заявил, что нарушения в ходе подсчета голосов дают основания сомневаться в честности итогов парламентских выборов в Азербайджане. МИД РФ назвал оценки ОБСЕ предвзятыми и субъективными.