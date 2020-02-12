Министры обороны стран НАТО договорились об усилении миссии в Ираке

БРЮССЕЛЬ, 12 фев - РИА Новости. Министры обороны стран НАТО договорились об усилении миссии альянса в Ираке при координации с Багдадом, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Ранее Столтенберг заявлял, что НАТО планирует возобновить программу по обучению военных в Ираке, если соответствующая просьба поступит от иракской стороны. По его словам, альянс проводит соответствующие консультации с правительством Ирака, в том числе на уровне премьера, министра иностранных дел и президента.
"НАТО усиливает борьбу против международного терроризма. Министры обороны договорились усилить тренировочную миссию НАТО в Ираке в тесном сотрудничестве и координации с иракским правительством", - написал Столтенберг в своём микроблоге в Twitter.
NATO is stepping up the fight against international terrorism. Allied Defence Ministers have agreed in principle to enhance #NATO’s training mission in #Iraq in close cooperation & coordination with the Iraqi government. pic.twitter.com/7lACCJ5qew— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 12, 2020
Деятельность тренировочной миссии НАТО в Ираке была приостановлена в январе 2020 года после убийства в результате американского авиаудара в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани. Парламент Ирака позднее проголосовал за вывод всех иностранных военных с территории страны.
Позже Багдад заявлял, что новая форма сотрудничества с НАТО должна быть выстроена таким образом, чтобы соблюдался суверенитет Ирака.
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