Министры обороны стран НАТО договорились об усилении миссии в Ираке

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 12 фев - РИА Новости. Министры обороны стран Министры обороны стран НАТО договорились об усилении миссии альянса в Ираке при координации с Багдадом, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг

Ранее Столтенберг заявлял, что НАТО планирует возобновить программу по обучению военных в Ираке, если соответствующая просьба поступит от иракской стороны. По его словам, альянс проводит соответствующие консультации с правительством Ирака, в том числе на уровне премьера, министра иностранных дел и президента.

"НАТО усиливает борьбу против международного терроризма. Министры обороны договорились усилить тренировочную миссию НАТО в Ираке в тесном сотрудничестве и координации с иракским правительством", - написал Столтенберг в своём микроблоге в Twitter.

NATO is stepping up the fight against international terrorism. Allied Defence Ministers have agreed in principle to enhance #NATO’s training mission in #Iraq in close cooperation & coordination with the Iraqi government. pic.twitter.com/7lACCJ5qew — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 12, 2020

Деятельность тренировочной миссии НАТО в Ираке была приостановлена в январе 2020 года после убийства в результате американского авиаудара в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани. Парламент Ирака позднее проголосовал за вывод всех иностранных военных с территории страны.