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Министры обороны стран НАТО договорились об усилении миссии в Ираке
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РИА Новости

Министры обороны стран НАТО договорились об усилении миссии в Ираке

20:45 12.02.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе
© РИА Новости / Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 12 фев - РИА Новости. Министры обороны стран НАТО договорились об усилении миссии альянса в Ираке при координации с Багдадом, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Ранее Столтенберг заявлял, что НАТО планирует возобновить программу по обучению военных в Ираке, если соответствующая просьба поступит от иракской стороны. По его словам, альянс проводит соответствующие консультации с правительством Ирака, в том числе на уровне премьера, министра иностранных дел и президента.
"НАТО усиливает борьбу против международного терроризма. Министры обороны договорились усилить тренировочную миссию НАТО в Ираке в тесном сотрудничестве и координации с иракским правительством", - написал Столтенберг в своём микроблоге в Twitter.
Деятельность тренировочной миссии НАТО в Ираке была приостановлена в январе 2020 года после убийства в результате американского авиаудара в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани. Парламент Ирака позднее проголосовал за вывод всех иностранных военных с территории страны.
Позже Багдад заявлял, что новая форма сотрудничества с НАТО должна быть выстроена таким образом, чтобы соблюдался суверенитет Ирака.
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