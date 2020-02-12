Медведчук рассказал об альтернативе минским соглашениям для Украины

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Альтернатива выполнению минских соглашений может быть только одна – потеря для Альтернатива выполнению минских соглашений может быть только одна – потеря для Украины Донбасса, считает глава политсовета парламентской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук

В среду в Минске состоялся очередной раунд переговоров контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе . Участникам переговоров пока не удалось согласовать ни одного нового участка для разведения сил и средств.

"Эти люди, я имею в виду команду господина (президента Украины Владимира – ред.) Зеленского, не понимают, что альтернатива минским соглашениям может быть только одна – потеря для Украины Донбасса, потеря людей, граждан Украины. Вот, к сожалению, какая может быть альтернатива", - заявил Медведчук в среду в интервью украинским СМИ, трансляцию вел телеканал NewsOne

Он подчеркнул, что высказывания представителей власти о том, что минские соглашения "нужно пересмотреть, внести изменения", говорят об "отсутствии какого-либо опыта или профессионализма". Медведчук уверен, что такие предложения "берутся с потолка", так как мировые лидеры поддерживают реализацию минских соглашений в том виде, в котором они уже согласованы.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.