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2020-02-12T20:15+0300
https://ria.ru/20200212/1564626286.html
Медведчук рассказал об альтернативе минским соглашениям для Украины
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РИА Новости

Медведчук рассказал об альтернативе минским соглашениям для Украины

20:15 12.02.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Виктор Медведчук во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Альтернатива выполнению минских соглашений может быть только одна – потеря для Украины Донбасса, считает глава политсовета парламентской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
В среду в Минске состоялся очередной раунд переговоров контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Участникам переговоров пока не удалось согласовать ни одного нового участка для разведения сил и средств.
"Эти люди, я имею в виду команду господина (президента Украины Владимира – ред.) Зеленского, не понимают, что альтернатива минским соглашениям может быть только одна – потеря для Украины Донбасса, потеря людей, граждан Украины. Вот, к сожалению, какая может быть альтернатива", - заявил Медведчук в среду в интервью украинским СМИ, трансляцию вел телеканал NewsOne.
Он подчеркнул, что высказывания представителей власти о том, что минские соглашения "нужно пересмотреть, внести изменения", говорят об "отсутствии какого-либо опыта или профессионализма". Медведчук уверен, что такие предложения "берутся с потолка", так как мировые лидеры поддерживают реализацию минских соглашений в том виде, в котором они уже согласованы.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Минские соглашенияСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеВиктор МедведчукВ мире
Популярные комментарии
На Украине так до сих пор и не поняли, что Донбасс для них УЖЕ потерян. Навсегда.
12 февраля, 20:22
Владимир Белогорский
1000000
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