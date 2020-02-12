Конкурс "Моя страна – моя Россия" привлек более 35 тысяч участников

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Более 35 тысяч человек уже зарегистрировались на XVII всероссийский конкурс Более 35 тысяч человек уже зарегистрировались на XVII всероссийский конкурс "Моя страна – моя Россия" за две недели до окончания регистрационной кампании, сообщает пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей".

Старт новому сезону конкурса, который является одним из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", был дан 2 декабря 2019 года. Заявки на участие в нем принимаются по 24 февраля 2020 года включительно.

"За полмесяца до окончания регистрации о своем желании участвовать в конкурсе заявили 35433 человека. Можно с уверенностью сказать, что в этом году интерес к проекту еще выше. Заявки приходят из всех регионов России. На текущий момент в лидерах Приволжский федеральный округ – 28,5% от общего числа конкурсантов. Еще 22,4% – из Центрального федерального округа", – привовели в пресс-службе слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.

Он уточнил, что в 2019 году в конкурсе участвовали 34604 человека.

Самые популярные номинации нового сезона конкурса – "Моя педагогическая инициатива", которая проводится при поддержке РАО, и "Моя страна. Моя история. Моя победа", кураторами которой выступают РГГУ и Российская академия образования.

В первой номинации уже более 5800 человек готовы предложить проекты, направленные на развитие дошкольного и общего образования, внедрение цифровых технологий в учебный процесс, разработку интеллектуальных систем обучения, разработку и тиражирование эффективных методик.

В номинации "Моя страна. Моя история. Моя победа", приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне , будут представлены проекты, направленные на формирование патриотизма и гордости за неоценимый вклад советского народа в победу над фашизмом, сохранение и восстановление исторической памяти о Великой Отечественной войне в России и за рубежом, проведение мероприятий по поддержке ветеранов войны и труда.

После окончания приема заявок, с 25 февраля по 1 апреля пройдут заочная экспертиза проектов и определение участников очного этапа. Очный тур для участников старше 18 лет пройдет с 1 апреля по 6 июня. Награждение авторов лучших проектов состоится на площадке Петербургского международного экономического форума. Очный тур и награждение участников в возрасте до 18 лет пройдет в рамках тематической смены в Международном детском центре "Артек" осенью 2020 года.