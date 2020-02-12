В ЛНР не могут восстановить электричество в обстрелянном поселке

ЛУГАНСК, 12 фев - РИА Новости. Экстренные службы самопровозглашенной Луганской народной республики не могут приступить к восстановлению электроснабжения домов в подконтрольном республике поселке Донецком, обесточенных в результате обстрела со стороны ВС Украины, заявил в среду журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили об обстреле в среду поселка Донецкий и повреждении линии электропередачи, в результате чего без электроснабжения остались восемь домов.
"Экстренные службы республики не могут приступить к восстановлению повреждённой подстанции ввиду опасности возобновления обстрела со стороны ВСУ", - сообщил официальный представитель оборонного ведомства республики.
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