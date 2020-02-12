Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-12T19:25+0300
https://ria.ru/20200212/1564624627.html
В ЛНР не могут восстановить электричество в обстрелянном поселке
https://cdn24.img.ria.ru/images/156298/88/1562988829_0:274:3152:2047_1036x0_80_0_0_075ce4e4dc2f26641d671cfc96182aa4.jpg
РИА Новости

В ЛНР не могут восстановить электричество в обстрелянном поселке

19:25 12.02.2020
202
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОбмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 12 фев - РИА Новости. Экстренные службы самопровозглашенной Луганской народной республики не могут приступить к восстановлению электроснабжения домов в подконтрольном республике поселке Донецком, обесточенных в результате обстрела со стороны ВС Украины, заявил в среду журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили об обстреле в среду поселка Донецкий и повреждении линии электропередачи, в результате чего без электроснабжения остались восемь домов.
"Экстренные службы республики не могут приступить к восстановлению повреждённой подстанции ввиду опасности возобновления обстрела со стороны ВСУ", - сообщил официальный представитель оборонного ведомства республики.
Снегопад в ДНР
6 февраля, 13:55
МЧС ДНР ввело режим чрезвычайной ситуации из-за снегопада
000342
Обсудить 0
Яков ОсадчийСЦККЛНРЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Владимир Мединский
Владимир Мединский: отстаивать правду
Встреча контактной группы по Украине в Минске
Киев передал в подгруппу по Донбассу уточненный список пленных
Украинские военнослужащие в районе поселка Золотое-4
В ЛНР назвали абсурдом предложение Киева открыть КПП в районе Золотого
Военнослужащие в Донбассе
В ДНР назвали предложения Киева по Донбассу провокационными
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Силы Хафтара не разрешают самолетам миссии ООН садиться в Ливии
Виктор Медведчук во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Медведчук рассказал об альтернативе минским соглашениям для Украины
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
В ЕР утвердили состав оргкомитета по сохранению исторической памяти
Квитанция за услуги ЖКХ
"Газпром" объявил крупнейших должников за газ в регионах
Деньги
Москвичка лишилась полутора миллионов рублей после "звонка из банка"
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Богданов обсудил с послом Сирии гуманитарное сотрудничество
Стоп-кадр из клипа на песню A Great Big World - Fall On Me певицы Кристины Агилеры
В Cети появился клип Кристины Агилеры на песню Fall On Me
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене
ОБСЕ отметила конструктивность дискуссии контактной группы по Донбассу
Солист американской группы Aerosmith Стивен Тайлер (слева) и гитарист Джо Перри во время концерта в спорткомплексе Олимпийский в Москве
Группа Aerosmith выступит в Москве в честь своего пятидесятилетия
Заправка Pemex в гавани Пуэрто-Вальярты, Мексика. Архив
В Испании задержали экс-директора мексиканской Pemex
Борис Грызлов
Грызлов обвинил Киев в отсутствии концепций особого статуса Донбасса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:24Выставку Mobile World Congress в Барселоне отменили из-за коронавируса
22:22СМИ: в Лондоне выявили первый случай заражения новым коронавирусом
22:15Российские военные прекратили конфликт солдат из США и жителей Сирии
22:10Украинский депутат извинился за слова о подаче воды в Крым
22:07Трамп призвал сенат не принимать резолюцию против войны с Ираном
22:01В ДНК западных африканцев обнаружены гены "призрачного" человека
21:59ФССП: число невыездных должников за год выросло почти на 20 процентов
21:45Генсек НАТО призвал остановить удары по мирным жителям в Идлибе
21:45Мишустин назначил Илюшникову замглавы Минэкономразвития
21:43Поклонская сравнила перекрывшую канал в Крым дамбу с Берлинской стеной
21:34Финская журналистка поделилась впечатлением от еды в российских школах
21:32Рабочего, пропавшего при пожаре на шахте в Кировске, нашли живым
21:28Алиев прокомментировал отчет ОБСЕ о выборах в Азербайджане
21:25Опубликовано видео движущейся в Идлиб колонны турецкой техники
21:21Депутат дал рекомендации таксистам на случай, если пассажиры их бьют
21:20Покончившему с собой Свиридову оставалось жить год, рассказал адвокат
21:17И.о. губернатора Идлиба: власти контролируют трассу Дамаск-Алеппо
21:13НАТО возьмет на себя все функции подготовки иракских военных
21:03ООН поддержит любую встречу, которая укрепит отношения в пятерке СБ
20:59В Мурманской области потушили пожар на шахте
Лента новостейМолния