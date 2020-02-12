Захарова осудила ограничения для русскоязычных СМИ в Прибалтике

"В мае 2019 года власти на пять лет запретили въезд в страну шеф-редактору агентства Марату Касему. В прошлом году в стране под различными предлогами накладывались запреты на ретрансляцию российских телеканалов, осуществлялась блокировка русскоязычных медиаресурсов в интернете. Очевидно, что мы имеем дело с откровенной русофобской кампанией", - сказала Захарова.

Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова". Давлению со стороны властей Эстонии подверглись также журналисты Sputnik Эстония, которые получили от руководства департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией.