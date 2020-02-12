Захарова осудила ограничения для русскоязычных СМИ в Прибалтике

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что ограничения на деятельность в странах Прибалтики русскоязычных СМИ, включая агентство Sputnik, являются откровенной русофобской кампанией.
"Схожая тенденция наблюдается и в других прибалтийских республиках. Власти Эстонии путем оказания беспрецедентного давления на местное бюро Sputnik Эстония прибегли, помимо всего прочего, к угрозам уголовного преследования в отношении сотрудников российского средства массовой информации, вынудили агентство, напомню, с 1 января текущего года приостановить работу редакции", - сказала Захарова на брифинге.
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Она добавила, что "в Литве Sputnik также постоянно подвергается давлению".
"В мае 2019 года власти на пять лет запретили въезд в страну шеф-редактору агентства Марату Касему. В прошлом году в стране под различными предлогами накладывались запреты на ретрансляцию российских телеканалов, осуществлялась блокировка русскоязычных медиаресурсов в интернете. Очевидно, что мы имеем дело с откровенной русофобской кампанией", - сказала Захарова.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова". Давлению со стороны властей Эстонии подверглись также журналисты Sputnik Эстония, которые получили от руководства департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией.