Во фракции "Слуга народа" заявили о хронической усталости у Зеленского

Украинский политолог: Зеленский устал от критики? Ничего, пусть привыкает В офисе Владимира Зеленского сообщили, что украинский президент устал от негатива и критики. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог, лидер движения русских украинцев "Парус" Юрий Кот, нужно не обижаться, а делать выводы.