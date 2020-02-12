Во фракции "Слуга народа" заявили о хронической усталости у Зеленского

КИЕВ, 12 фев - РИА Новости. Глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия считает, что Владимир Зеленский за время президентства стал жёстче и у него появилась хроническая усталость.
"Он (Зеленский - ред.) становится жестче. У него хроническая усталость. Я просто надеюсь, что он не разочаруется в своей команде", - сказал Арахамия в интервью изданию "Страна.ua", отвечая на вопрос, изменился ли Зеленский после избрания президентом Украины.
31 октября 2019, 12:21Сказано в эфиреУкраинский политолог: Зеленский устал от критики? Ничего, пусть привыкаетВ офисе Владимира Зеленского сообщили, что украинский президент устал от негатива и критики. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог, лидер движения русских украинцев "Парус" Юрий Кот, нужно не обижаться, а делать выводы.
Зеленский вступил в должность президента Украины в мае 2019 года.