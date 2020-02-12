Депутат Рады оконфузилась из-за бабушки

Выступая на заседании парламента Мезенцева заявила, что ее бабушка ждет открытия рынка земли на Украине , назвав это событие праздником.

Репортеры телеканала разыскали бабушку парламентария и спросили ее мнение о нашумевшем законопроекте. В общении с журналистами женщина призналась, что не представляет, что будет с землей и людьми в случае ее продажи. Кроме того, она добавила, что внучка с ней не советовалась по этому поводу и давно ее не навещала.

"Вот передайте ей, что бабушка говорила, что надо в гости к бабушке приезжать, есть там время, чтобы приехать. Пусть бы она бабушке рассказала, поговорила, как оно и что оно", — сказала женщина.

Она добавила, что не против аренды земли, но не продажи.

"Вот нам нравится, что у нас арендуют. Ну, дали бы нам еще большую плату за нее", — пояснила пенсионерка.

По ее словам, если бы землю не брали в аренду, то "вообще бы ничего не было", она также предположила, что без этого имущества осталась бы ни с чем.

Скандальный законопроект о земле

Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине более 18 лет. При этом Международный валютный фонд от Киева требует принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет.

Рада приняла в первом чтении законопроект, отменяющий с 1 октября этого года мораторий. Согласно документу, у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства появится возможность покупать землю. Также собственниками сельхозугодий смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству. Однако их обяжут продать участок в течение года.

Законопроект предусматривает временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 2024 года.

Ранее президент Владимир Зеленский обещал вынести вопрос о продаже земли иностранцам на референдум. Однако на Украине пока нет закона, который бы определял механизмы проведения всеукраинского и местного референдумов.