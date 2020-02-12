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Депутат Рады оконфузилась из-за бабушки
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РИА Новости

Депутат Рады оконфузилась из-за бабушки

18:47 12.02.2020 (обновлено: 20:11 12.02.2020)
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© Фото : страница Марии Мезенцевой в InstagramДепутат Верховной рады Украины Мария Мезенцева
Депутат Верховной рады Украины Мария Мезенцева
© Фото : страница Марии Мезенцевой в Instagram
Депутат Верховной рады Украины Мария Мезенцева. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Депутат Верховной рады от "Слуги народа" Мария Мезенцева попала в неловкое положение из-за высказывания о скандальном законопроекте о рынке земли, сообщил телеканал ZIK.
Выступая на заседании парламента Мезенцева заявила, что ее бабушка ждет открытия рынка земли на Украине, назвав это событие праздником.
Репортеры телеканала разыскали бабушку парламентария и спросили ее мнение о нашумевшем законопроекте. В общении с журналистами женщина призналась, что не представляет, что будет с землей и людьми в случае ее продажи. Кроме того, она добавила, что внучка с ней не советовалась по этому поводу и давно ее не навещала.
"Вот передайте ей, что бабушка говорила, что надо в гости к бабушке приезжать, есть там время, чтобы приехать. Пусть бы она бабушке рассказала, поговорила, как оно и что оно", — сказала женщина.
Она добавила, что не против аренды земли, но не продажи.
"Вот нам нравится, что у нас арендуют. Ну, дали бы нам еще большую плату за нее", — пояснила пенсионерка.
По ее словам, если бы землю не брали в аренду, то "вообще бы ничего не было", она также предположила, что без этого имущества осталась бы ни с чем.
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Скандальный законопроект о земле

Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине более 18 лет. При этом Международный валютный фонд от Киева требует принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет.
Рада приняла в первом чтении законопроект, отменяющий с 1 октября этого года мораторий. Согласно документу, у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства появится возможность покупать землю. Также собственниками сельхозугодий смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству. Однако их обяжут продать участок в течение года.
Законопроект предусматривает временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 2024 года.
Ранее президент Владимир Зеленский обещал вынести вопрос о продаже земли иностранцам на референдум. Однако на Украине пока нет закона, который бы определял механизмы проведения всеукраинского и местного референдумов.
Оппозиционные силы выступают против принятия законопроекта, опасаясь, что это приведет "к продаже всей Украины".
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