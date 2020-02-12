Захарова ответила на обвинения в кибератаках на страны НАТО

"Вот эти заявления относительного того, что страны подвергались атакам со стороны России, они просто требуют фактического подтверждения, подтверждения документального", - сказала Захарова на брифинге.

Пресс-секретарь президента РФ ранее заявлял, что Россия не имела и никогда не будет иметь отношения к преступлениям в киберобласти. Он также сообщал, что Россия предлагала международное сотрудничество для совместного противодействия любым проявлениям киберпреступности, но США на эти предложения никогда не откликались. Он также сказал, что российские стратегически важные области экономики подвергаются атакам из-за рубежа, а соответствующие ведомства постоянно ведут с этим борьбу.