Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-12T18:26+0300
https://ria.ru/20200212/1564622322.html
Захарова ответила на обвинения в кибератаках на страны НАТО
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564198621_0:0:2571:1445_1036x0_80_0_0_47d31b899a18c30b3a7f5f723f5ffbd8.jpg
РИА Новости

Захарова ответила на обвинения в кибератаках на страны НАТО

18:26 12.02.2020
560
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Заявления постпреда США при НАТО о том, что якобы каждая страна альянса подверглась кибератакам России и Китая, требуют документального подтверждения, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон заявила, что каждая страна НАТО подвергалась кибератакам или гибридным атакам России и Китая,
"Вот эти заявления относительного того, что страны подвергались атакам со стороны России, они просто требуют фактического подтверждения, подтверждения документального", - сказала Захарова на брифинге.
Как отметила Захарова, тысячи атак осуществляются на информационные ресурсы МИД РФ.
Пентагон в Вашингтоне
Вчера, 07:37
Контрразведка США назвала Россию и Китай главными угрозами
Пресс-секретарь президента РФ ранее заявлял, что Россия не имела и никогда не будет иметь отношения к преступлениям в киберобласти. Он также сообщал, что Россия предлагала международное сотрудничество для совместного противодействия любым проявлениям киберпреступности, но США на эти предложения никогда не откликались. Он также сказал, что российские стратегически важные области экономики подвергаются атакам из-за рубежа, а соответствующие ведомства постоянно ведут с этим борьбу.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
30 января, 17:55
Захарова назвала обвинения Лондона в адрес РФ в кибератаках болтовней
5020001
Обсудить 0
Кэй Бейли ХатчисонкибератакиМария ЗахароваНАТОРоссияСШАБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Владимир Мединский
Владимир Мединский: отстаивать правду
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД прокомментировали статьи бюджета США на "борьбу" с Россией
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила обращение Турции к НАТО за поддержкой по Идлибу
Боевики поддерживаемых Турцией формирований в сирийской провинции Идлиб
В Турции заявили, что ждут от США более конкретной поддержки по Идлибу
Турецкий военный в провинции Идлиб
Турция перебрасывает ракетные комплексы в Идлиб
Депутат Верховной рады Украины Мария Мезенцева
Депутат Рады оконфузилась из-за бабушки
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе
Министры обороны стран НАТО договорились об усилении миссии в Ираке
Мужчина храпит во сне
Врач назвал храп признаком опасной болезни
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Силы Хафтара не разрешают самолетам миссии ООН садиться в Ливии
Пенсионер на заседании Заксобрания Карелии
В Карелии пенсионер передал депутатам "подарки" за прибавку в 21 рубль
Здание министерства обороны РФ
Оружие для боевиков в Идлибе везут из Турции, заявили в Минобороны
Кресла для судей в зале заседаний
Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
Квитанция за услуги ЖКХ
"Газпром" объявил крупнейших должников за газ в регионах
Кадр из анимационного сериала ПинКод
В Австралии и Британии выйдет спин-офф "Смешариков" о науке
Докторская колбаса
Производитель назвал возможную причину "взрыва" колбасы в Туле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:22СМИ: в Лондоне выявили первый случай заражения новым коронавирусом
22:15Российские военные прекратили конфликт солдат из США и жителей Сирии
22:10Украинский депутат извинился за слова о подаче воды в Крым
22:07Трамп призвал сенат не принимать резолюцию против войны с Ираном
22:01В ДНК западных африканцев обнаружены гены "призрачного" человека
21:59ФССП: число невыездных должников за год выросло почти на 20 процентов
21:45Генсек НАТО призвал остановить удары по мирным жителям в Идлибе
21:45Мишустин назначил Илюшникову замглавы Минэкономразвития
21:43Поклонская сравнила перекрывшую канал в Крым дамбу с Берлинской стеной
21:34Финская журналистка поделилась впечатлением от еды в российских школах
21:32Рабочего, пропавшего при пожаре на шахте в Кировске, нашли живым
21:28Алиев прокомментировал отчет ОБСЕ о выборах в Азербайджане
21:25Опубликовано видео движущейся в Идлиб колонны турецкой техники
21:21Депутат дал рекомендации таксистам на случай, если пассажиры их бьют
21:20Покончившему с собой Свиридову оставалось жить год, рассказал адвокат
21:17И.о. губернатора Идлиба: власти контролируют трассу Дамаск-Алеппо
21:13НАТО возьмет на себя все функции подготовки иракских военных
21:03ООН поддержит любую встречу, которая укрепит отношения в пятерке СБ
20:59В Мурманской области потушили пожар на шахте
20:58В Азербайджане началось расследование нарушений на выборах в парламент
Лента новостейМолния