"Если посмотреть на весь наш альянс, каждая наша страна подверглась кибератакам или гибридным атакам со стороны России, некоторые (атаки были) со стороны Китая", - заявила она в ходе онлайн-брифинга для СМИ.

Пресс-секретарь президента РФ ранее заявлял, что Россия не имела и никогда не будет иметь отношения к преступлениям в киберобласти. Он также сообщал, что Россия предлагала международное сотрудничество для совместного противодействия любым проявлениям киберпреступности, но США на эти предложения никогда не откликались. Он также сказал, что российские стратегически важные области экономики подвергаются атакам из-за рубежа, а соответствующие ведомства постоянно ведут с этим борьбу.