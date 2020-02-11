Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-11T17:06+0300
https://ria.ru/20200211/1564560020.html
Постпред США обвинила Россию в кибератаках на все страны НАТО
https://cdn22.img.ria.ru/images/155235/72/1552357243_0:80:3072:1808_1036x0_80_0_0_09e635e42294edb9ce2f3e834297991c.jpg
РИА Новости

Постпред США обвинила Россию в кибератаках на все страны НАТО

17:06 11.02.2020
1443
© РИА Новости / Михаил ТургиевПостоянный представитель США при НАТО Кэй Бейли Хатчинсон
Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бейли Хатчинсон
© РИА Новости / Михаил Тургиев
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Каждая страна НАТО подвергалась кибератакам или гибридным атакам России и Китая, заявила постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон.
"Если посмотреть на весь наш альянс, каждая наша страна подверглась кибератакам или гибридным атакам со стороны России, некоторые (атаки были) со стороны Китая", - заявила она в ходе онлайн-брифинга для СМИ.
Пентагон в Вашингтоне
Вчера, 07:37
Контрразведка США назвала Россию и Китай главными угрозами
Дипломат добавила, что альянс должен продолжить выстраивать свою оборону и укреплять знания о путях проникновения пагубного влияния извне.
Пресс-секретарь президента РФ ранее заявлял, что Россия не имела и никогда не будет иметь отношения к преступлениям в киберобласти. Он также сообщал, что Россия предлагала международное сотрудничество для совместного противодействия любым проявлениям киберпреступности, но США на эти предложения никогда не откликались. Он также сказал, что российские стратегически важные области экономики подвергаются атакам из-за рубежа, а соответствующие ведомства постоянно ведут с этим борьбу.
Глава Пентагона Марк Эспер
6 февраля, 23:55
США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка
17121195
Обсудить 8
кибератакиНАТОРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
И уже успели во все выборы вмешаться, даже те, которые ещё не прошли.😂😂😂
11 февраля, 17:14
Супер Марио
820000
Рекомендуем
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
В Госдуме прокомментировали новую стратегию контрразведки США
Пенсионер на заседании Заксобрания Карелии
В Карелии пенсионер передал депутатам "подарки" за прибавку в 21 рубль
Польская полиция
В Польше группу россиян, украинцев и белорусов избили за русскую речь
Мужчина храпит во сне
Врач назвал храп признаком опасной болезни
Обломки военного вертолета примерно в 6 километрах к юго-востоку от города Идлиб. 11 февраля 2020
Источник сообщил о гибели всего экипажа сбитого в Идлибе вертолета
Подразделения сирийской армии
Сирийская армия заявила о ликвидации почти 150 боевиков в Идлибе
Московский Кремль
В Польше придумали, как заставить Россию сдаться
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала заявления Столтенберга про распад ДРСМД
Рядом с местом авиаудара в Идлиб, Сирия. 11 февраля 2020
Турция заявила о "нейтрализации" еще 51 сирийского военного в Идлибе
Сергей Кисляк на пресс-конференции по итогам участия российской делегации в зимней сессии ПАСЕ
Сенатор рассказал, что нужно США для системного диалога с Россией
Видеонаблюдение
В Калининграде разгорелся скандал из-за камеры в кабинете гинеколога
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
"Газпром" определил сроки запуска "Северного потока — 2"
Сырокопченая колбаса
Врач рассказала, как правильно выбрать колбасу
Горящие обломки военного вертолета примерно в 6 километрах к юго-востоку от города Идлиб. 11 февраля 2020
В Идлибе сбили вертолет сирийской армии
Докторская колбаса
Производитель назвал возможную причину "взрыва" колбасы в Туле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:43ЕС сейчас переживает непростой период своего развития, считает Чижов
09:42Постпред России при Евросоюзе прокомментировал Brexit
09:36Российскому обществу не стоит фетишизировать ЕС, считает Чижов
09:34Планировавшие отдохнуть в Китае сибиряки поедут в другие страны
09:29Россия не просит Евросоюз об отмене санкций, заявил Чижов
09:27Сотрудники московского метро рассказали об инциденте с младенцем
09:19Чижов рассказал о традиции извлечения очков из конфронтации с Россией
09:18Число пострадавших в ДТП с автобусом под Иваново выросло до шести
09:18Чижов: в Евросоюзе осознают бесперспективность конфронтации с Россией
09:16Брошенного младенца нашли в подземном переходе у метро в Москве
09:14В ОАЭ заявили о поддержке снижения напряженности в отношениях с Ираном
09:06Родителей избивших девочку школьников привлекут к ответственности
09:02Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза
09:00Названы самые угоняемые автомобили в России
08:51ВВС США закрыли одну из программ по созданию гиперзвукового оружия
08:49Следствие по делу о беспорядках на юге Казахстана назначило экспертизы
08:48Президент Казахстана планирует участвовать в Мюнхенской конференции
08:47Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
08:45В московском автосалоне неизвестные устроили стрельбу по машинам
08:38Эксперты определили, что россияне покупают в интернете "бесконтактно"
Лента новостейМолния