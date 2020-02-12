Медведев может стать наставником в новом сезоне кадрового проекта ЕР

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев встретится с участниками нового сезона партийного кадрового проекта "ПолитСтартап", сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
Проект "ПолитСтартап" направлен на кадровое обновление ЕР. К участию приглашаются молодые люди в возрасте до 35 лет. Все участники получат наставников из числа представителей партии в регионе и федеральных экспертов и пройдут обучение по специальным образовательным модулям, которые позволят им повысить навыки работы в сфере политики.
"Медведев высказал свою готовность и желание не просто в формате встречи с победителями проекта, а именно в формате учебы, которую мы будем проводить на базе Высшей партийной школы, встретиться и, может быть, стать для кого-то из участников наставником", - сказал Турчак на заседании президиума генсовета ЕР.
Он напомнил, что новый сезон проекта стартует в четверг.
В свою очередь, член президиума генсовета ЕР Алена Аршинова отметила, что в этом году география проекта расширится. Так, планируется охватить 41 регион и затронуть все уровни выборов. Таким образом, за три года проекта в совокупности будут охвачены 71 субъект Федерации.