Минобороны ответило на заявления Турции об атаках на жителей Сирии

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Кризис в Кризис в Идлибе возник из-за невыполнения Турцией обязательств по разделению боевиков умеренной оппозиции и террористов, сообщает Минобороны России

"Реальной причиной кризиса в Идлибской зоне деэскалации является, к сожалению, невыполнение нашими турецкими коллегами своих обязательств по разделению боевиков умеренной оппозиции от заполнивших эти районы террористов "Джебхат ан-Нусры"* (запрещена в РФ - ред.) и "Хурас ад-Дин" (связана с запрещённой в РФ "Аль-Каидой"* - ред.)", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве также заявили, что заявления Турции о якобы нападении российских военных на мирных жителей в зоне деэскалации Идлиб не соответствуют действительности.

"Деятельность российских военнослужащих и, прежде всего, российского Центра примирения враждующих сторон в Идлибской зоне деэскалации, осуществляется исключительно на основе сочинских соглашений", — добавили в Минобороны.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям в сирийском Идлибе и заявил, что Турция будет атаковать правительственные войска Сирии вне Идлибской зоны деэскалации, если они будут вести наступательные действия.