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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-12T19:02+0300
https://ria.ru/20200212/1564620742.html
Минобороны ответило на заявления Турции об атаках на жителей Сирии
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РИА Новости

Минобороны ответило на заявления Турции об атаках на жителей Сирии

17:53 12.02.2020 (обновлено: 19:02 12.02.2020)
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© REUTERS / Mahmoud Hassano/File PhotoМестные жители покидают провинцию Идлиб, Сирия
Местные жители покидают провинцию Идлиб, Сирия
© REUTERS / Mahmoud Hassano/File Photo
Местные жители покидают провинцию Идлиб, Сирия
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Кризис в Идлибе возник из-за невыполнения Турцией обязательств по разделению боевиков умеренной оппозиции и террористов, сообщает Минобороны России.
"Реальной причиной кризиса в Идлибской зоне деэскалации является, к сожалению, невыполнение нашими турецкими коллегами своих обязательств по разделению боевиков умеренной оппозиции от заполнивших эти районы террористов "Джебхат ан-Нусры"* (запрещена в РФ - ред.) и "Хурас ад-Дин" (связана с запрещённой в РФ "Аль-Каидой"* - ред.)", - говорится в сообщении.
В военном ведомстве также заявили, что заявления Турции о якобы нападении российских военных на мирных жителей в зоне деэскалации Идлиб не соответствуют действительности.
"Деятельность российских военнослужащих и, прежде всего, российского Центра примирения враждующих сторон в Идлибской зоне деэскалации, осуществляется исключительно на основе сочинских соглашений", — добавили в Минобороны.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям в сирийском Идлибе и заявил, что Турция будет атаковать правительственные войска Сирии вне Идлибской зоны деэскалации, если они будут вести наступательные действия.
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