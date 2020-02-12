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Комитет Госдумы отклонил поправку о втором названии Совфеда
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РИА Новости

Комитет Госдумы отклонил поправку о втором названии Совфеда

17:49 12.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству отклонил поправку, предложенную членами Совета Федерации, о закреплении в Конституции РФ термина "сенат" как второго названия Совета Федерации.
Профильный думский комитет Госдумы обсуждает поступившие поправки к 5 главе Конституции РФ о деятельности и полномочиях Федерального Собрания.
Здание Государственной Думы РФ
17:32
Комитет Госдумы поддержал поправку о парламентском контроле
Авторы поправок предлагали закрепить в основном законе, что "Федеральное Собрание состоит из двух палат - Совета Федерации (Сената) и Государственной Думы", однако предложение не было поддержано членами комитета.
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Конституция РФСовет Федерации РФГосдума РФРоссияПолитика
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