Комитет Госдумы отклонил поправку о втором названии Совфеда

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству отклонил поправку, предложенную членами Совета Федерации, о закреплении в Конституции РФ термина "сенат" как второго названия Совета Федерации.
Профильный думский комитет Госдумы обсуждает поступившие поправки к 5 главе Конституции РФ о деятельности и полномочиях Федерального Собрания.
Авторы поправок предлагали закрепить в основном законе, что "Федеральное Собрание состоит из двух палат - Совета Федерации (Сената) и Государственной Думы", однако предложение не было поддержано членами комитета.