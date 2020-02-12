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Пасечник заявил, что Киев игнорирует минские соглашения
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РИА Новости

Пасечник заявил, что Киев игнорирует минские соглашения

17:37 12.02.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛеонид Пасечник
Леонид Пасечник
© РИА Новости / Стрингер
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Леонид Пасечник. Архивное фото
ЛУГАНСК, 12 фев - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что Киев игнорирует минские соглашения по Донбассу с момента их подписания.
Ранее в департаменте информации и печати российского МИД заявили, что ни одно из соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины, подписанных в 2015 году, до сих пор полностью не выполнено, сторонам также не удалось добиться полного прекращения огня.
"Прошло пять лет со дня подписания "Минска-2" (второе минское соглашение) – фундаментального документа, нацеленного на мирное урегулирование конфликта в Донбассе. Но Украина упорно игнорирует пункты минских соглашений, продолжая обстрелы наших территорий. #МИРпоЗЕЛЕНСКИ – это открытый геноцид народа ЛНР", - написал глава республики в своем аккаунте в Twitter.
В Минске 12 февраля 2015 года прошли многочасовые переговоры лидеров стран "нормандской четверки". Тогда же состоялась встреча контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. По итогам встреч был принят Комплекс мер по выполнению минских соглашений. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривает, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Вчера, 13:09
Песков: не все заявления Киева коррелируются с Минскими соглашениями
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаВ мире
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