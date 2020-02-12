Комитет Госдумы поддержал поправки о ежегодном докладе генпрокурора

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду поддержал поправки о ежегодном заслушивании доклада генпрокурора в Совете Федерации и отчета Центробанка в Госдуме.
Предложенными изменениями в статье 102 конституции предлагается закрепить пункт, что к ведению Совета Федерации относится заслушивание ежегодных докладов генпрокурора РФ о состоянии законности и правопорядка в РФ, а в статье 103 конституции - положение о ежегодных отчетах Центрального банка в Госдуме.