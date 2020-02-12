МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым , в ходе которого лидеры обсудили двусторонние отношения, включая предстоящие контакты на различных уровнях, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе узбекистанской стороны.

"В русле обоюдной заинтересованности в дальнейшем динамичном развитии взаимовыгодных российско-узбекистанских связей обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая предстоящие контакты на различных уровнях", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы президента Узбекистана, собеседники подробно обсудили повестку дня госвизита Мирзиеева в Российскую Федерацию, включая проведение в рамках посещения очередных форумов регионов и ректоров, медиа-форума и других деловых мероприятий.