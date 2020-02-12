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Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана
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РИА Новости

Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана

17:28 12.02.2020 (обновлено: 18:04 12.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, в ходе которого лидеры обсудили двусторонние отношения, включая предстоящие контакты на различных уровнях, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе узбекистанской стороны.
"В русле обоюдной заинтересованности в дальнейшем динамичном развитии взаимовыгодных российско-узбекистанских связей обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая предстоящие контакты на различных уровнях", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы президента Узбекистана, собеседники подробно обсудили повестку дня госвизита Мирзиеева в Российскую Федерацию, включая проведение в рамках посещения очередных форумов регионов и ректоров, медиа-форума и других деловых мероприятий.
"Рассмотрены перспективы взаимодействия Узбекистана и России в год председательства нашей страны в Содружестве Независимых Государств", - добавили в пресс-службе Мирзиеева.
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Шавкат МирзиеевВладимир ПутинУзбекистанРоссияВ мире
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