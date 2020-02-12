Комитет Госдумы поддержал поправки о назначении главы Счетной палаты

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Комитет ГД по госстроительству и законодательству поддержал поправки о праве Совфеда назначать и освобождать от должности главу Счетной палаты (СП), вопрос о назначении и освобождении от должности заместителя СП будет решать Дума.
Внесенные парламентариями поправки предлагают закрепить за верхней палатой парламента полномочия по назначению и освобождению от должности председателя Счетной палаты, а вопрос назначения и освобождения от должности заместителя Счетной палаты – за нижней палатой парламента.
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