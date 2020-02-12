Евросоюз обвинил Камбоджу в нарушении прав человека

"Европейская комиссия решила изъять часть тарифных преференций Камбоджи в рамках торговой системы "Все, кроме оружия" из-за серьезных и систематических нарушений прав человека", - говорится в пресс-релизе ЕК.

В частности, отменяются льготные тарифы на импорт из Камбоджи некоторых видов одежды и обуви, предметов для путешествий, а также сахара.

Если не последуют возражения от Европарламента или Европейского совета , то изменения вступят в силу с 12 августа.

В ЕК, в частности, подвергли критике действия камбоджийский властей в отношении оппозиционных партий и независимых профсоюзов. В Евросоюзе призвали Камбоджу "открыть политическое пространство в стране, создать необходимые условия для восстановления оппозиции, начать демократический процесс национального примирения".

При этом в ЕК признали некоторый прогресс в Камбодже в том, что касается трудового и земельного законодательства.