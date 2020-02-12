Евросоюз обвинил Камбоджу в нарушении прав человека

БРЮССЕЛЬ, 12 фев - РИА Новости. Европейская комиссия лишила Камбоджу части торговых льгот из-за "серьезных и систематических", по мнению ЕС, нарушений прав человека.
"Европейская комиссия решила изъять часть тарифных преференций Камбоджи в рамках торговой системы "Все, кроме оружия" из-за серьезных и систематических нарушений прав человека", - говорится в пресс-релизе ЕК.
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В частности, отменяются льготные тарифы на импорт из Камбоджи некоторых видов одежды и обуви, предметов для путешествий, а также сахара.
Если не последуют возражения от Европарламента или Европейского совета, то изменения вступят в силу с 12 августа.
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В ЕК, в частности, подвергли критике действия камбоджийский властей в отношении оппозиционных партий и независимых профсоюзов. В Евросоюзе призвали Камбоджу "открыть политическое пространство в стране, создать необходимые условия для восстановления оппозиции, начать демократический процесс национального примирения".
При этом в ЕК признали некоторый прогресс в Камбодже в том, что касается трудового и земельного законодательства.
Экспорт Камбоджи в страны ЕС в 2018 году составил 5,4 миллиарда евро. По подсчетам ЕС, принятое в среду решение лишает преференций товары из Камбоджи на общую сумму миллиард долларов.