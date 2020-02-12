В Ростовской области выросло число выявленных киберпреступлений

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 фев - РИА Новости. Сотрудники полиции Сотрудники полиции Ростовской области зарегистрировали в минувшем году более семи тысяч преступлений в сфере IT-технологий, что примерно на 75% превышает показатель 2018 года, следует из справочных материалов ГУМВД России по Ростовской области.

Накануне в Ростове-на-Дону состоялись торжественные мероприятия, посвященные празднованию 100-летнего юбилея со дня образования органов внутренних дел Ростовской области в исторически новом формате.

"По итогам прошедшего года в регионе зарегистрировано более семи тысяч преступлений в сфере IT-технологий. Их число возросло более, чем на три тысячи", - говорится в сообщении. Такая динамика связана как с развитием компьютерных технологий, так и с активизацией работы органов правопорядка по выявлению подобных преступлений.

Для их профилактики в регионе был запущен проект "Стоп, мошенник!", в рамках которого полицейские в доступной форме рассказывают жителям о способах мошенничества и о том, как не стать их жертвой.

Профилактическая работа проводится и в других сферах, например, в случае бытового конфликта участковый его оформляет, проводит беседы и ставит дебошира на учет. "Благодаря такому подходу удалось добиться снижения на 23% числа убийств на бытовой почве и на треть умышленных причинений тяжкого вреда здоровью", - сказано в материалах. Криминальная активность иностранцев снизилась почти на 7%.