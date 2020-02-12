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Ростовская область
Ростовская область
2020-02-12T17:21+0300
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В Ростовской области выросло число выявленных киберпреступлений
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РИА Новости

В Ростовской области выросло число выявленных киберпреступлений

17:21 12.02.2020
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CC0 / TBIT / Клавиатура компьютера
Клавиатура компьютера
CC0 / TBIT /
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 фев - РИА Новости. Сотрудники полиции Ростовской области зарегистрировали в минувшем году более семи тысяч преступлений в сфере IT-технологий, что примерно на 75% превышает показатель 2018 года, следует из справочных материалов ГУМВД России по Ростовской области.
Накануне в Ростове-на-Дону состоялись торжественные мероприятия, посвященные празднованию 100-летнего юбилея со дня образования органов внутренних дел Ростовской области в исторически новом формате.
"По итогам прошедшего года в регионе зарегистрировано более семи тысяч преступлений в сфере IT-технологий. Их число возросло более, чем на три тысячи", - говорится в сообщении. Такая динамика связана как с развитием компьютерных технологий, так и с активизацией работы органов правопорядка по выявлению подобных преступлений.
Для их профилактики в регионе был запущен проект "Стоп, мошенник!", в рамках которого полицейские в доступной форме рассказывают жителям о способах мошенничества и о том, как не стать их жертвой.
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Профилактическая работа проводится и в других сферах, например, в случае бытового конфликта участковый его оформляет, проводит беседы и ставит дебошира на учет. "Благодаря такому подходу удалось добиться снижения на 23% числа убийств на бытовой почве и на треть умышленных причинений тяжкого вреда здоровью", - сказано в материалах. Криминальная активность иностранцев снизилась почти на 7%.
С успешной работой и в честь 100-летнего юбилея сотрудников поздравил заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев. "За 100 лет сотрудники органов внутренних дел Дона прошли сложный и вместе с тем славный путь… Сейчас Ростовская область активно развивается. Здесь реализуются смелые экономические проекты, и от сотрудников органов внутренних дел зависит многое, но прежде всего - спокойствие и уверенность граждан в их жизни и работе", - приводит правительство его слова.
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Ростовская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Ростовская областьРоссияОбщество
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