Титов надеется, что дело Baring станет примером, "как не надо делать"

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов после освобождения из СИЗО последних фигурантов дела инвестфонда Baring Vostok выразил надежду, что скоро его будут изучать в виде примера того, "как не надо делать". Об этом Титов заявил РИА Новости.

Мосгорсуд в среду смягчил меру пресечения трем фигурантам дела Baring Vostok и отпустил их из СИЗО под домашний арест до 12 апреля. Партнер в области медиа Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров находились под стражей с 15 февраля 2019 года, летом прошлого года суд смягчил меру пресечения другим фигурантам дела и отпустил их под домашний арест.

"Абгаряну, Владимирову и Зюзину изменили меру пресечения с СИЗО на домашний арест. Поздно, но лучше поздно, чем никогда. Очень надеюсь, что мы наблюдаем исторический перелом тенденции. И думаю, что историю с Baring Vostok очень скоро будут изучать как пример того, как не надо делать", - заявил Титов.

"После вчерашнего выступления главы Верховного суда, после недавней очень правильной и обоснованной позиции судьи по изменению меры пресечения для бывшего главы банка "Глобэкс", иное решение смотрелось бы очень странно", - добавил он.

Ранее Мосгорсуд продлил срок домашнего ареста другим фигурантам дела - основателю Baring Vostok американцу Майклу Калви, топ-менеджеру инвестфонда французу Филиппу Дельпалю, экс-главе банка "Восточный" Алексею Кордичеву и бывшему директору по инвестициям банка "Восточный" Александру Цакунову.