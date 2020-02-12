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Титов надеется, что дело Baring станет примером, "как не надо делать"
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РИА Новости

Титов надеется, что дело Baring станет примером, "как не надо делать"

17:16 12.02.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов после освобождения из СИЗО последних фигурантов дела инвестфонда Baring Vostok выразил надежду, что скоро его будут изучать в виде примера того, "как не надо делать". Об этом Титов заявил РИА Новости.
Мосгорсуд в среду смягчил меру пресечения трем фигурантам дела Baring Vostok и отпустил их из СИЗО под домашний арест до 12 апреля. Партнер в области медиа Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров находились под стражей с 15 февраля 2019 года, летом прошлого года суд смягчил меру пресечения другим фигурантам дела и отпустил их под домашний арест.
Директор по инвестициям компании Вaring Vostok Иван Зюзин в Басманном суде
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Мосгорсуд освободил из СИЗО последних фигурантов дела Baring Vostok
"Абгаряну, Владимирову и Зюзину изменили меру пресечения с СИЗО на домашний арест. Поздно, но лучше поздно, чем никогда. Очень надеюсь, что мы наблюдаем исторический перелом тенденции. И думаю, что историю с Baring Vostok очень скоро будут изучать как пример того, как не надо делать", - заявил Титов.
"После вчерашнего выступления главы Верховного суда, после недавней очень правильной и обоснованной позиции судьи по изменению меры пресечения для бывшего главы банка "Глобэкс", иное решение смотрелось бы очень странно", - добавил он.
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на ПМЭФ 2019
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Титов попросил генпрокурора проверить дело Baring Vostok
Ранее Мосгорсуд продлил срок домашнего ареста другим фигурантам дела - основателю Baring Vostok американцу Майклу Калви, топ-менеджеру инвестфонда французу Филиппу Дельпалю, экс-главе банка "Восточный" Алексею Кордичеву и бывшему директору по инвестициям банка "Восточный" Александру Цакунову.
По версии следствия, Калви с французом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому, вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. По утверждению СК РФ, их оценили в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч. В то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает. В конце декабря следствие переквалифицировало обвинение с мошенничества на растрату денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро". Никто из фигурантов вину не признал.
Партнер инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль, обвиняемый в мошенничестве, на заседании Басманного суда города Москвы. 9 июля 2019
9 января, 14:22
Француз Дельпаль из Baring Vostok отверг новые обвинения в растрате
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Максим Владимиров (Baring Vostok)Майкл КалвиДело Bаring VostokБорис ТитовСледственный комитет России (СК РФ)РоссияПроисшествия
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