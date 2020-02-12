Титов надеется, что дело Baring станет примером, "как не надо делать"

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов после освобождения из СИЗО последних фигурантов дела инвестфонда Baring Vostok выразил надежду, что скоро его будут изучать в виде примера того, "как не надо делать". Об этом Титов заявил РИА Новости.
Мосгорсуд в среду смягчил меру пресечения трем фигурантам дела Baring Vostok и отпустил их из СИЗО под домашний арест до 12 апреля. Партнер в области медиа Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров находились под стражей с 15 февраля 2019 года, летом прошлого года суд смягчил меру пресечения другим фигурантам дела и отпустил их под домашний арест.
"Абгаряну, Владимирову и Зюзину изменили меру пресечения с СИЗО на домашний арест. Поздно, но лучше поздно, чем никогда. Очень надеюсь, что мы наблюдаем исторический перелом тенденции. И думаю, что историю с Baring Vostok очень скоро будут изучать как пример того, как не надо делать", - заявил Титов.
"После вчерашнего выступления главы Верховного суда, после недавней очень правильной и обоснованной позиции судьи по изменению меры пресечения для бывшего главы банка "Глобэкс", иное решение смотрелось бы очень странно", - добавил он.
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Ранее Мосгорсуд продлил срок домашнего ареста другим фигурантам дела - основателю Baring Vostok американцу Майклу Калви, топ-менеджеру инвестфонда французу Филиппу Дельпалю, экс-главе банка "Восточный" Алексею Кордичеву и бывшему директору по инвестициям банка "Восточный" Александру Цакунову.
По версии следствия, Калви с французом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому, вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. По утверждению СК РФ, их оценили в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч. В то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает. В конце декабря следствие переквалифицировало обвинение с мошенничества на растрату денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро". Никто из фигурантов вину не признал.