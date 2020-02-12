В Турции античный город Патара будет символом 2020 туристического года

АНКАРА, 12 фев — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил 2020 культурный и туристический год в стране годом Патары, античного города в провинции Анталья.
"Сегодня мы объявляем 2020 год годом Патары. Этот античный город находится между Фетхие и Калканом, это главный порт Ликии. Он также является одним из важных символом нашей истории. Мы планируем в ближайшее время восстановить единственный в Турции древнеримский маяк. Надеюсь, год Патары внесет вклад в развитие культуры и туризма в нашей стране", — сказал Эрдоган, выступая в турецком парламенте.
Патара, один из крупнейших городов и главный порт Ликийского союза, имел большое стратегическое и торговое значение благодаря близости к устью реки Ксанф, открывающему путь в густонаселённую долину. Сегодня это туристический комплекс античных сооружений в провинции Анталья.
2018 год был объявлен в Турции годом Трои, 2019-й — годом Гёбекли-Тепе.
8 июля 2019, 08:00ТуризмТурецкий Лазурный берег: что делать в Бодруме