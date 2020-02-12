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Туризм
2020-02-12T18:01+0300
https://ria.ru/20200212/1564618741.html
В Турции античный город Патара будет символом 2020 туристического года
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РИА Новости

В Турции античный город Патара будет символом 2020 туристического года

18:01 12.02.2020
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© Depositphotos / AlexGukBOПляж Патара, Турция
Пляж Патара, Турция
© Depositphotos / AlexGukBO
АНКАРА, 12 фев — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил 2020 культурный и туристический год в стране годом Патары, античного города в провинции Анталья.
"Сегодня мы объявляем 2020 год годом Патары. Этот античный город находится между Фетхие и Калканом, это главный порт Ликии. Он также является одним из важных символом нашей истории. Мы планируем в ближайшее время восстановить единственный в Турции древнеримский маяк. Надеюсь, год Патары внесет вклад в развитие культуры и туризма в нашей стране", — сказал Эрдоган, выступая в турецком парламенте.
Патара, один из крупнейших городов и главный порт Ликийского союза, имел большое стратегическое и торговое значение благодаря близости к устью реки Ксанф, открывающему путь в густонаселённую долину. Сегодня это туристический комплекс античных сооружений в провинции Анталья.
2018 год был объявлен в Турции годом Трои, 2019-й — годом Гёбекли-Тепе.
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