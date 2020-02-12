В Турции античный город Патара будет символом 2020 туристического года

"Сегодня мы объявляем 2020 год годом Патары. Этот античный город находится между Фетхие и Калканом, это главный порт Ликии. Он также является одним из важных символом нашей истории. Мы планируем в ближайшее время восстановить единственный в Турции древнеримский маяк. Надеюсь, год Патары внесет вклад в развитие культуры и туризма в нашей стране", — сказал Эрдоган, выступая в турецком парламенте.